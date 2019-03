Präsident fordert sofortigen Stopp der illegalen Migration

Trump droht mit Sperrung der Grenze zu Mexiko schon nächste Woche

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat mit einer Schließung der Grenze zu Mexiko in der kommenden Woche gedroht. Sollte das Nachbarland nicht "unverzüglich die gesamte illegale Migration in die Vereinigten Staaten stoppen", werde er die Grenze sperren lassen, erklärte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. Einschränkend fügte er hinzu, dass die Sperrung nicht unbedingt die ganze Grenze, aber "große Teile von ihr" betreffen würde.

Grenze bei Tijuana © AFP

Der US-Präsident hatte wiederholt mit einer Schließung der Grenze gedroht - nun versah er diese Drohung mit einer Frist. Trump warf Mexiko dabei erneut vor, Migranten nicht wirksam genug vom Grenzübertritt in die USA abzuhalten. "Das wäre für Mexiko so einfach", schrieb er. "Aber sie nehmen einfach nur unser Geld und 'reden'."

Mexikos Regierung reagierte verärgert. Sein Land handle nicht "auf der Grundlage von Drohungen", erklärte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard.

Kurz vor Trumps Tweets hatte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador betont, dass er in der Migrationsfrage keine Kontroverse mit den USA suche. Dass Trump zuletzt seine mexikokritische Rhetorik wieder verschärfte, führte López Obrador auf den beginnenden Wahlkampf in den USA zurück.