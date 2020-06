Biden verurteilt gewaltsames Vorgehen gegen Demonstranten nahe Weißem Haus

Trump droht wegen Unruhen in den USA mit Einsatz der Armee

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Unruhen bei den Anti-Rassismus-Protesten in den USA mit dem Einsatz der Armee gedroht. Trump bezeichnete die Ausschreitungen am Montag als "Akte von inländischem Terror". Sollten Städte und Bundesstaaten nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen, werde er tausende Soldaten entsenden und damit "das Problem schnell für sie lösen". In New York wurde nach neuen Plünderungen in der Nacht zum Dienstag die nächtliche Ausgangssperre verlängert.

US-Präsident Donald Trump mit Bibel vor der St.-Johns-Kirche © AFP

Trump sagte in seiner kurzfristig anberaumten Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses, er entsende "abertausende schwer bewaffnete Soldaten" und Polizisten in die Hauptstadt Washington, um "Randale, Plünderungen und Vandalismus" zu stoppen. Die Bürger seien "zu Recht abgestoßen und aufgebracht" über den Tod Floyds. Der berechtigte friedliche Protest dürfe aber nicht von Gewalt überschattet werden.

Nach der Ansprache begab sich Trump zu Fuß zu einer nahe des Weißen Hauses gelegenen Kirche, die bei Protesten am Vorabend durch ein Feuer beschädigt und mit Graffiti beschmiert worden war. Vor dem Gotteshaus ließ er sich mit der Bibel in der Hand fotografieren. Um dem Präsidenten den Weg freizuräumen, waren die Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die sich in der Nähe von Trumps Amtssitz versammelt hatten.

Der designierte Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Demokraten, Joe Biden, reagierte empört auf Trumps Aufritt: "Er benutzt das amerikanische Militär gegen das amerikanische Volk", schrieb der Ex-Vizepräsident im Onlinedienst Twitter. Besonders entrüstet zeigte sich Biden über den Polizeieinsatz nahe dem Weißen Haus. "Für einen Fototermin" habe der Präsident Tränengas und Gummigeschosse auf Demonstranten feuern lassen, schrieb Biden.

Die immer wieder in Gewalt ausufernden Proteste waren durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota entfacht worden. Es handelt sich um die größten Unruhen in den USA seit den Ausschreitungen 1968 nach der Ermordung der schwarzen Bürgerrechtsikone Martin Luther King.

Trump forderte die Gouverneure der Bundesstaaten auf, Angehörige der Nationalgarde in so großer Zahl einzusetzen, "dass wir die Straßen dominieren". Eine Reihe von Bundesstaaten hat bereits die Nationalgarde mobilisiert. Dutzende Städte verstärkten ihre Sicherheitsvorkehrungen und verhängten nächtliche Ausgangssperren.

AFP-Reporter berichteten über neue Plünderungen in der Nacht zum Dienstag im Zentrum von New York. Unter anderem wurden Filialen der Elektromarkt-Kette Best Buy und des Sportartikelherstellers Nike attackiert. Die Polizei meldete "hunderte" Festnahmen. Bürgermeister Bill de Blasio verlängerte die Ausgangssperre in New York. Am Dienstag beginnt diese dann schon um 20.00 Uhr (Ortszeit) anstatt wie am Montag um 23.00 Uhr.

George Floyd war am Montag vergangener Woche gestorben, nachdem der weiße Polizist Derek Chauvin fast neun Minuten lang sein Knie auf den Nacken des 46-Jährigen gepresst hatte - obwohl Floyd wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Die Beamten hatten den Afroamerikaner festgenommen, weil er Zigaretten mit Falschgeld bezahlt haben soll. Ein Video des Vorfalls löste landesweit Entsetzen und Empörung aus.

Eine offizielle Autopsie bestätigte am Montag, dass Floyd durch die von der Polizei angewendete Gewalt getötet worden war. Todesursache sei ein Herz-Kreislauf-Stillstand infolge von "Druck auf den Nacken" gewesen. Der Autopsiebericht stimmt in wesentlichen Teilen mit einer Untersuchung überein, die Floyds Familie in Auftrag gegeben hatte. In diesem privaten Autopsiebefund wird "Erstickung durch anhaltenden Druck" als Todesursache festgestellt.

Chauvin war in der vergangenen Woche festgenommen und offiziell des Totschlags beschuldigt worden. Für Floyd ist am Donnerstag eine Trauerfeier in Minneapolis geplant. Am 9. Juni soll er im texanischen Houston beigesetzt werden, wo er aufwuchs.