Treffen im Weißen Haus nach Einladung zu Rede zur Lage der Nation

Trump empfängt venezolanischen Oppositionsführer Guaidó

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó im Weißen Haus empfangen. Trump traf den selbsternannten Übergangspräsidenten Venezuelas am Mittwoch, nachdem er ihn bereits am Vorabend zu seiner Rede zur Lage der Nation im US-Kongress eingeladen hatte.

Trump und Guaidó (r.) © AFP

Die USA unterstützen Guaidó in seinem erbitterten Machtkampf gegen den linksgerichteten venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro. In seiner Rede zur Lage der Nation bezeichnete Trump Maduro als "illegitimen Herrscher" und "Tyrannen", der das eigene Volk unterdrücke. Maduros "Tyrannei" werde "zerschmettert" werden.

Die venezolanische Regierung wies dies am Mittwoch scharf zurück. Außenminister Jorge Arreaza warf Trump "gewaltsame Drohungen" gegen Venezuela vor. Die USA würden sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einmischen und wollten mit Gewalt einen Regierungswechsel in Caracas erreichen.

Der Parlamentsvorsitzende Guaidó hatte sich vor einem Jahr selbst zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Krisenstaates erklärt. Die USA gehörten zu den ersten Ländern, die Guaidó anerkannten. Maduro hält sich aber trotz starken internationalen Drucks weiter an der Macht.