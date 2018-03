Designierter Nachfolger Pompeo gilt als außenpolitischer Hardliner

Trump entlässt Außenminister Tillerson wegen politischer Differenzen

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen und CIA-Chef Mike Pompeo zu dessen Nachfolger bestimmt. Mit der Ablösung seines Ministers zog Trump nach eigenen Angaben die Konsequenzen aus Meinungsverschiedenheiten in zentralen außenpolitischen Fragen - etwa in der Iran-Politik. Tillersons designierter Nachfolger Pompeo gilt als Hardliner. An die Spitze des Auslandsgeheimdiensts CIA tritt mit der bisherigen Vizedirektorin Gina Haspel erstmals eine Frau.

CIA-Chef Pompeo (rechts) ersetzt Tillerson © AFP

Die Umstände von Tillersons Entlassung deuteten auf ein tiefes Zerwürfnis hin. "Wir hatten Meinungsunterschiede", sagte Trump. "Unsere Denkweise ist nicht wirklich die gleiche."

Im US-Außenministerium hieß es, die Entlassung sei gegen Tillersons Willen erfolgt. "Der Minister hatte die Absicht, wegen der greifbaren Fortschritte in wichtigen Fragen der nationalen Sicherheit im Amt zu bleiben", erklärte der hochrangige Ministeriumsvertreter Steve Goldstein. Der Präsident und Tillerson hätten am Morgen nicht miteinander gesprochen, und der scheidende Minister kenne nicht die Gründe für seine Ablösung.

Als einen der Streitpunkte benannte Trump das Atomabkommen mit dem Iran. "Ich finde es schrecklich, er fand es okay", sagte Trump. "Ich wollte es entweder platzen lassen oder irgendetwas tun, er hat das etwas anders gesehen."

Aus dem Weißen Haus verlautete zudem, Tillersons Ablösung stehe in Zusammenhang mit Trumps Plan für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Vor dem Treffen habe der Präsident seine Mannschaft neu aufstellen wollen, verlautete aus Regierungskreisen.

Pompeo werde als neuer Außenminister einen "fantastischen Job" machen, schrieb Trump auf Twitter. Der Ex-Offizier steht Trump in außenpolitischen Fragen näher als Tillerson - so lehnt Pompeo etwa das Atomabkommen mit dem Iran klar ab. Schon als Abgeordneter im Repräsentantenhaus hatte Pompeo als "Falke" auf sich aufmerksam gemacht.

Tillerson war als hoch angesehener Quereinsteiger ins Außenministerium gekommen. Als Chef des Energieriesen Exxon hatte er sich großes internationales Renommée erworben.

Über Tillersons Ablösung war allerdings schon seit Monaten spekuliert worden. Trumps Verhalten gab solchen Gerüchten immer wieder neue Nahrung: Der Präsident hatte seinen Minister wiederholt öffentlich brüskiert und damit den Eindruck erweckt, dass er gezielt an Tillersons Demontage arbeite. Im Oktober etwa schmähte Trump das Eintreten des Außenministers für eine diplomatische Lösung im Streit mit Nordkorea als "Zeitverschwendung".

Trumps spektakuläre Kehrtwende in der Nordkorea-Politik erfolgte vergangene Woche dann offenbar ohne Einbindung des Außenministers: Erst am Donnerstag hatte Tillerson gesagt, bis zu direkten Gespächen mit Nordkorea sei es noch "ein langer Weg" - wenige Stunden später nahm Trump eine Einladung Kims zu einem Gipfel an. Nach dieser Brüskierung sagte Tillerson seine weiteren Termine ab. Als Grund gab er "Unwohlsein" an.

Auch in anderen wichtigen Fragen der Außenpolitik machten Trump und Tillerson regelmäßig widersprüchliche Angaben. Dieser Umstand erweckte den Eindruck, dass es innerhalb der Trump-Regierung selbst bei zentralen außenpolitischen Dossiers an interner Koordination mangelt - und er warf die Frage auf, inwieweit der politische Quereinsteiger Tillerson überhaupt in die Entscheidungsfindung eingebunden war.

Tillerson selbst konnte die Unzufriedenheit mit seinem neuen Amt nicht immer verbergen. Schon nach einem halben Jahr gestand der öffentlich ein, "müde" zu sein. Zudem hegte der Außenminister offenbar Zweifel an den intellektuellen Fähigkeiten des Präsidenten: Bei Beratungen im Pentagon soll Tillerson den Präsidenten Berichten zufolge als "verdammten Deppen" beschimpft haben.

Trump forderte seinen Minister daraufhin öffentlich zu einem Intelligenztest auf - "und ich kann Ihnen sagen, wer dann gewinnen wird", sagte Trump im Oktober dem Magazin "Forbes".