US-Präsident kritisiert erneut Deutschland wegen Verteidigungsetats und Pipeline

Trump erwägt Entsendung von 2000 weiteren Soldaten nach Polen

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump fasst die Entsendung von rund 2000 zusätzlichen Soldaten nach Polen ins Auge. Diese Soldaten sollen möglicherweise von Deutschland nach Polen verlegt werden, wie Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda im Weißen Haus sagte. Die Truppenverlagerung sei derzeit in der Diskussion, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Trump (r.) und Duda am Mittwoch im Oval Office © AFP

Der US-Präsident begründete die Überlegungen damit, dass Deutschland weiterhin zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Dagegen lobte er Polen für die Höhe seines Verteidigungshaushalts. Trump bezog sich auf das unter den Nato-Staaten vor fünf Jahren vereinbarte Ziel, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu steigern.

Deutschland bewege sich nicht "schnell" genug in Richtung dieses Ziels, beschwerte sich Trump. Er behauptete, der deutsche Verteidigungshaushalt liege bei nur "einem Prozent". Tatsächlich liegt der deutsche Verteidigungshaushalt für das laufende Jahr bei einem Anteil von 1,37 Prozent am BIP. Bis 2024 soll er aber lediglich auf 1,5 Prozent des BIP anwachsen.

Bisher sind in Polen bereits US-Soldaten im Rahmen eines rotierenden Nato-Kontingents stationiert. Polen wirbt schon seit längerem für die Einrichtung einer ständigen eigenen US-Militärbasis in dem Land. Trump ließ offen, ob es dazu kommen wird. "Wir haben nichts abschließend festgelegt", sagte er. Gleichzeitig gab er bekannt, Polen werde mehr als 30 US-Kampfflugzeuge des Typs F-35 kaufen.

Eine ständige US-Militärpräsenz in Polen könnte die Spannungen zwischen der Nato und Russland weiter erhöhen. Die Allianz hatte auf den Ukraine-Konflikt und die Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland bereits 2017 mit der Stationierung von insgesamt rund 4000 Soldaten in Polen und den drei baltischen Staaten reagiert. Das Nato-Bataillon in Polen wird von den USA geführt.

Trump erneuerte auch seine Kritik an der Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll. Deutschland mache sich dadurch zur "Geisel Russlands", sagte er. Der US-Präsident kritisierte, dass Deutschland sich von den USA vor Russland schützen lasse, während Russland gleichzeitig für die Gaslieferungen "Milliarden und Abermilliarden von Dollar" von Deutschland bekomme. Nord Stream 2 wird auch von Warschau vehement kritisiert.