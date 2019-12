Van Drew von US-Präsident im Weißen Haus empfangen

Trump feiert zu Republikanern übergelaufenen Demokraten

Washington (AFP) - Einen Tag nach der historischen Impeachment-Abstimmung im US-Repräsentantenhaus hat US-Präsident Donald Trump einen zu den Republikanern übergelaufenen demokratischen Abgeordneten im Weißen Haus empfangen. Trump betonte am Donnerstag im Oval Office, dass der Schritt von Jeff Van Drew zeige, was für ein "Schwindel" das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn sei. Van Drew hatte bei den Abstimmungen am Mittwoch gegen die zwei Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre und damit gegen die Linie der Demokraten votiert.

Ex-Demokrat Jeff Van Drew (l.) und Donald Trump © AFP

Trump platzierte den Abgeordneten aus New Jersey in einen der Sessel, die normalerweise für den Besuch ausländischer Staats- und Regierungschefs vorgesehen sind und erklärte den Reportern, dass "Jeff nun der republikanischen Partei beitreten wird". Es sei eine "große Sache", sagte Trump.

Van Drew versicherte, der Präsident habe seine "ewige Unterstützung, immer". Trump nahm daraufhin die Hand des Neu-Republikaners und gab das Versprechen mit einem "gleichfalls" zurück. Der US-Präsident unterstrich mit dem inszenierten Treffen die absolute Loyalität seiner republikanischen Partei während des Amtsenthebungsverfahren. Die Republikaner hatten geschlossen gegen die Anklagepunkte gestimmt, während es bei den Demokraten wenige Abweichler gab.

Das Repräsentantenhaus hatte am Mittwochabend ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre beschlossen - das erst dritte Impeachment der US-Geschichte. Der Prozess selbst wird im Senat abgehalten, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben.

Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt hatte. Der Demokrat könnte Trumps Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 werden. Später soll Trump die parlamentarische Untersuchung zur Ukraine-Affäre unrechtmäßig behindert haben.