US-Präsident bekräftigt Drohung mit Strafzöllen

Trump fordert erneut härteres Vorgehen Mexikos gegen Migration

London (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die mexikanische Regierung erneut aufgefordert, ihr Vorgehen gegen die Migration in Richtung Vereinigte Staaten massiv zu verschärfen. Mexiko müsse "zulegen" und diesen "Angriff" auf sein Land und diese "Invasion" stoppen, sagte Trump am Dienstag bei seinem Besuch in London. Er bekräftigte seine Drohung, dass er andernfalls ab dem 10. Juni neue Strafzölle gegen mexikanische Waren verhängen lassen werde.

Trump (l.) und May bei der Pressekonferenz © AFP

Trump appellierte an die mexikanische Regierung die von "vielen Leuten" verbreitete Ansicht zu widerlegen, dass das Land von Drogenkartellen und Schleusern kontrolliert werde. "Mexiko hat etwas zu beweisen", sagte der US-Präsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May.

Das südliche Nachbarland könne die Migrationsbewegungen gen Norden "sehr schnell" stoppen, betonte Trump. Er äußerte allerdings die Erwartung, dass die US-Strafzölle am Montag in Kraft treten und danach die Gespräche mit der mexikanischen Regierung weitergehen würden.

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard hält sich seit einigen Tage mit einer Delegation zu Gesprächen über den Einwanderungs- und Zollstreit in Washington auf. Für Mittwoch ist ein Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo geplant.

Ebrard zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt und die Zölle vermieden werden könnten. Die Chancen einer Vereinbarung bezifferte er am Dienstag auf "80 Prozent". Die mexikanische Regierung hat insgesamt verhalten auf Trumps jüngste Zolldrohungen reagiert. Präsident Manuel López Obrador äußerte am Wochenende die Erwartung, dass die Zölle letztlich nicht in Kraft treten würden.

Trump hatte die Zölle am Donnerstag völlig überraschend angekündigt. Demnach sollen die Importaufschläge nach der Einführung am kommenden Montag schrittweise in den nächsten Monaten weiter angehoben werden, bis sie im Oktober bei 25 Prozent liegen.

Die geplanten Abgaben könnten das neue Handelsabkommen USMCA zwischen den USA, Mexiko und Kanada gefährden, dessen Ratifizierung durch den US-Kongress Trump nur wenige Stunden vor Verkündung der neuen Zölle auf den Weg gebracht hatte.

Nach US-Behördenangaben wurden seit Oktober mehr als 530.000 Menschen an der Südgrenze der USA festgenommen. Die US-Behörden haben massive Probleme bei der Unterbringung und Versorgung der Einwanderer, die meist Asyl beantragen.