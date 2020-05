US-Präsident und russischer Staatschef sprechen auch über Coronavirus

Trump fordert in Telefonat mit Putin Beteiligung Chinas an Rüstungskontrolle

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf eine Beteiligung Chinas an künftigen Rüstungskontrollgesprächen gepocht. Das Weiße Haus erklärte am Donnerstag, Trump habe seine Bereitschaft zu "effektiver Rüstungskontrolle" erneuert, die nicht nur Russland, sondern auch China umfasse. Er setze auf künftige Gespräche, "um einen kostspieligen Rüstungswettlauf zu verhindern".

Präsidenten Trump (l.) und Putin © AFP

Die USA waren im vergangenen Jahr aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland über nukleare Mittelstreckensysteme ausgestiegen. Washington und Moskau gaben sich gegenseitig die Schuld am Scheitern der 1987 geschlossenen Vereinbarung.

Trump droht auch mit einem Ausstieg aus dem sogenannten New-Start-Waffenkontrollabkommen, das im kommenden Jahr ausläuft. Der Vertrag war 2010 von den damaligen Staatschefs Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet worden und sieht eine Halbierung der Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe vor.

Trump verlangt, dass sich auch das militärisch aufstrebende China an künftigen Rüstungskontrollvereinbarungen beteiligt. In Peking stößt das auf Ablehnung.

In dem Telefonat zwischen Trump und Putin ging es am Donnerstag auch um die Coronavirus-Pandemie. Laut Weißem Haus bekräftigte der US-Präsident, die USA würden jedem Land helfen, das Unterstützung benötige, einschließlich Russland.