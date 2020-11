Bundesstaat veröffentlicht Ergebnis der Präsidentschaftswahl

Trump gewinnt drei weitere Wahlleute in Alaska

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat sich in Alaska erwartungsgemäß drei weitere Wahlleute gesichert: Mehr als eine Woche nach der Präsidentschaftswahl gab der Bundesstaat das Wahlergebnis bekannt, wonach Trump 56,9 Prozent der Stimmen erhielt, wie mehrere US-Medien am Mittwoch berichteten. Am Ausgang der Wahl ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 279 Wahlleute-Stimmen, Trump auf 217.

Donald Trump am Wahlabend im Weißen Haus © AFP

Mehrere US-Medien hatten Biden am Samstag zum Sieger der Präsidentschaftswahl ausgerufen. US-Präsident Trump will dieses Ergebnis nicht hinnehmen und hat juristische Schritte wegen angeblichen Wahlbetrugs eingeleitet. Experten sprechen ihm jedoch sehr geringe Chancen auf Erfolg zu.