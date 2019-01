Denkwürdige Premiere im Presseraum des Weißen Hauses

Trump gratuliert Pelosi zur Wahl als Vorsitzende des Repräsentantenhauses

Washington (AFP) - Kurz nach der Wahl der Demokratin Nancy Pelosi zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses hat US-Präsident Donald Trump bei einem überraschend anberaumten Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses die Aufmerksamkeit erneut auf seine Forderung nach einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gelenkt. Zunächst gratulierte Trump am Donnerstag seiner künftigen Gegenspielerin im Abgeordnetenhaus bei dem denkwürdigen Auftritt und lobte ihren "sehr, sehr großen Erfolg".

US-Präsident Donald Trump im Presseraum © AFP

"Hoffentlich werden wir zusammenarbeiten und viele Dinge umsetzen, wie Infrastruktur und vieles andere", sagte Trump. "Ich weiß, dass sie das unbedingt wollen", sagte er mit Blick auf die Demokraten, die am Donnerstag im Repräsentantenhaus die Mehrheit übernommen hatten. Der Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses war für Trump rund zwei Jahre nach seinem Amtsantritt eine Premiere. Anders als sein Vorgänger Barack Obama, der dort häufig selbst zu Pressekonferenzen erschienen war, hatte Trump bislang keinen Fuß in den Raum gesetzt.

Begleitet von vier Grenzschützern begrüßte Trump die wartenden Journalisten mit den Worten: "Hallo zusammen. Dies ist ein schöner Ort. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Gutes neues Jahr." Nach seinem Lob für die 78-jährige Pelosi wechselte er dann schnell zum Thema Grenzmauer: "Ohne eine sehr starke Art von Hindernis - nennen Sie es wie sie wollen -, aber ohne Mauer kann man keine Grenzsicherheit haben. Es wird nicht funktionieren", sagte Trump.

Bevor der Präsident dann, ohne Fragen zuzulassen, den Raum wieder verließ, kamen noch die Grenzschützer zu Wort, die Trumps Grenzmauer offen unterstützten. Brandon Judd, Vorsitzender des Nationalen Grenzschützerrats, sagte, die Einwanderung und der Drogenschmuggel an der Grenze seien "völlig außer Kontrolle" gewesen, bevor es dort "physische Barrieren" gegeben habe. "Wir haben solche Mauern gebaut, solche physischen Barrieren, und die illegale Einwanderung ging exponentiell zurück."

In den USA war vor Weihnachten eine Haushaltssperre in Kraft getreten, weil sich Regierung und Parlament nicht auf einen Haushalt einigen konnten. Knackpunkt ist die Finanzierung der von Trump geplanten Mauer. Die Demokraten und auch einige Republikaner lehnen eine Mauer ab. Die Demokraten wollten noch am Donnerstag ein Haushaltsgesetz vorlegen, das die "Bedürfnisse des amerikanischen Volkes" befriedige und die US-Grenzen schütze. Trump erteilte dem Entwurf allerdings bereits im Vorhinein eine Absage, weil er kein Geld für die von ihm geforderte Grenzmauer enthält.