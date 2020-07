US-Präsident gerät angesichts schlechter Umfragewerte unter Druck

Trump hält Biden für "nicht kompetent" als Präsidenten

Washington (AFP) - Angesichts seiner schlechten Umfragewerte hat US-Präsident Donald Trump heftig gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ausgeteilt. Biden sei "nicht kompetent", das Land zu führen, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox News. Der Demokrat würde "dieses Land zerstören", würde er am 3. November gewählt werden. Einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage von "Washington Post" und ABC News zufolge führt Biden deutlich vor Trump mit 15 Prozentpunkten.

Donals Trump (l.) und Joe Biden (Montage zweier Fotos) © AFP

Unter Biden würden die Steuern verdreifacht und der Polizei die Finanzierung entzogen werden, sagte Trump, ohne seine Aussagen zu belegen. "Die Religion wird verschwinden", fügte er hinzu und bezog sich dabei die Forderung von Demokraten, große Gottesdienste zu verbieten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Er ist angeschossen, er ist geistig angeschossen", sagte Trump weiter über seinen Herausforderer.

Auf die Frage, ob er das Wahlergebnis im November bei einer Niederlage akzeptieren würde, wiederholte Trump seine Position von 2016: "Ich muss sehen, ich werde nicht einfach Ja sagen."

Umfragen, die ihn schlecht dastehen lassen, bezeichnete der Präsident als "gefälscht". Trumps beträchtlicher Rückstand in den Umfragen ist sowohl auf sein umstrittenes Krisenmanagement in der Corona-Pandemie zurückzuführen als auch auf den Umgang mit den Unruhen im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste in den USA.

Trumps Herausforderer Biden führt derweil einen Wahlkampf mit wenigen öffentlichen Auftritten, versucht aber dennoch, von den Konflikten um den Präsidenten zu profitieren. Er wirft Trump "totales und absolutes Versagen" im Kampf gegen das Virus vor.