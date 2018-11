Demokraten erobern Abgeordnetenhaus - Republikaner verteidigen Senatsmehrheit

Trump kann künftig nicht mehr durchregieren

Washington (AFP) - Nach den US-Kongresswahlen muss sich Präsident Donald Trump auf scharfen Gegenwind aus dem Parlament einstellen. Die oppositionellen Demokraten sicherten sich bei den Zwischenwahlen am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus und kündigten eine schärfere Kontrolle der Regierung an. Ein Debakel blieb dem Präsidenten allerdings erspart: Seine Republikanische Partei konnte ihre Mehrheit im Senat verteidigen. Trump bezeichnete den Wahlausgang deshalb als "enormen Erfolg".

Ilhan Omar wurde in den US-Kongress gewählt © AFP

Die Demokraten eroberten laut der jüngsten Hochrechnung der "New York Times" rund 30 zuvor von Republikanern besetzte Mandate im Repräsentantenhaus und kommen dort nun auf 229 Sitze. Die Partei konnte vor allem bei weißen Frauen aus Vorortwahlkreisen in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania Zugewinne verzeichnen.

In der zweiten Kammer des Parlaments konnten die Republikaner ihre Mehrheit behaupten. Der "New York Times" zufolge baute Trumps Partei ihre Mehrheit sogar von 51 auf 53 Sitze aus. Bislang liegen aber noch nicht alle Ergebnisse der Kongresswahlen vor.

"Enormer Erfolg heute Abend. Danke an alle!", schrieb Trump trotz der Teilniederlage seiner Republikaner im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Habe so viele Glückwünsche von so vielen zu unserem großen Sieg von vergangener Nacht bekommen." Um 17.30 Uhr MEZ will Trump im Weißen Haus vor die Presse treten.

Zugleich blies Trump bei Twitter zum Angriff auf die künftige demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sollte die Opposition "Steuergeld verschwenden" und Untersuchungen gegen den Präsidenten einleiten, würden die Republikaner ihrerseits im Senat gegen die Demokraten wegen der Verbreitung "geheimer Informationen" vorgehen.

Die Fraktionschefin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, sagte zum Wahlausgang: "Es geht heute um mehr als nur Demokraten und Republikaner. Es geht um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Kontrolle." Pelosi dürfte nun zur Vorsitzende des Repräsentantenhauses gewählt werden. Gleichzeitig versprach sie, dass die Demokraten im neugewählten Kongress "auf Lösungen hinarbeiten werden, die uns zusammenbringen, weil wir alle genug von Spaltung haben".

Die Demokratische Partei konnte am Dienstag mit einigen historischen Einzelergebnissen aufwarten: So wurden mit Sharice Davids und Deb Haaland die ersten amerikanischen Ureinwohnerinnen in den US-Kongress gewählt. Erstmals zogen auch zwei Musliminnen ins Repräsentantenhaus ein, Ilhan Omar und Rashida Tlaib. Mit John Polis wurde im Bundesstaat Colorado erstmals ein bekennender Homosexueller zum Gouverneur gewählt.

Andernorts gab es jedoch herbe Enttäuschungen: So unterlag der demokratische Kandidat Beto O'Rourke, der während des Wahlkampfs zum Hoffnungsträger der Partei aufgestiegen war, im Bundesstaat Texas dem erzkonservativen Mandatsinhaber Ted Cruz. Auch verlor der demokratische Senator Joe Donnelly im Bundesstaat Indiana gegen seinen republikanischen Herausforderer Mike Braun.

Neben der Wahl des gesamten Repräsentantenhauses (435 Sitze) sowie von 35 der 100 Senatsmitglieder wurden in 36 der 50 Bundesstaaten die Gouverneure gewählt. Jüngsten Schätzungen zufolge konnten die Demokraten insgesamt sieben Gouverneurs-Posten erobern. Allerdings unterlag im Bundesstaat Florida ihr afroamerikanischer Kandidat Andrew Gillum in einem äußerst knappen Rennen dem Republikaner Ron DeSantis, der ein leidenschaftlicher Trump-Unterstützer ist.

Befragungen nach der Stimmabgabe bestätigten, dass die Wahlen in hohem Maße ein Referendum über die Amtsführung des Präsidenten waren. Wahlkreise im ganzen Land meldeten eine ungewöhnliche hohe Wahlbeteiligung.

Mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus haben es die Demokraten in der Hand, sämtliche republikanischen Gesetzesprojekte und damit wesentliche Vorhaben Trumps zu blockieren. Der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell aus Kalifornien kündigte im Interview mit dem Sender NBC bereits eine deutlich härtere Gangart bei den Ermittlungen zu möglichen illegalen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland an.

Sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump könnte nicht mehr völlig unrealistisch sein. Für dessen Einleitung reicht die einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus. Um den Präsidenten am Ende abzusetzen, wäre allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig.