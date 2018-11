US-Präsident lobt frühere Fox-News-Journalistin als "exzellent"

Trump könnte Außenamtssprecherin Nauert zu neuer UN-Botschafterin machen

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump könnte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, zur neuen Botschafterin seines Landes bei den Vereinten Nationen machen. Die frühere Fox-News-Journalistin werde für den Posten "ernsthaft" in Erwägung gezogen, sagte Trump am Donnerstag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Nauert sei "exzellent" und schon "seit langer Zeit eine Unterstützerin". Der Präsident stellte für kommende Woche eine Entscheidung in Aussicht.

Heather Nauert © AFP

Die bisherige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte Anfang Oktober überraschend ihren Rücktritt von dem diplomatischen Spitzenposten angekündigt. Gründe für ihre Entscheidung nannte sie nicht.

Nauert hatte als Moderatorin und Korrespondentin für den konservativen und Trump wohlgesonnenen Nachrichtensender Fox News gearbeitet, bevor sie im April 2017 ins US-Außenministerium wechselte. Laut dem Nachrichtensender CNN haben auch der derzeitige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, die US-Botschafterin in Paris, Jamie McCourt, und die US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, Chancen auf den wichtigen Posten bei den Vereinten Nationen.