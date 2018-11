Erste Stellungnahme des US-Präsidenten in der Öffentlichkeit

Trump kündigt Pressekonferenz zum Ausgang der Wahlen an

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat für Mittwoch um 11.30 Uhr Ortszeit (17.30 MEZ) eine Pressekonferenz zum Ausgang der Wahlen angekündigt. Das teilte seine Sprecherin Sarah Sanders im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Trump wird sich bei dieser Gelegenheit erstmals in der Öffentlichkeit zum Ausgang der Wahlen aus Anlass seiner Amtshalbzeit äußern. Zuvor hatte er das Ergebnis seiner Republikanischen Partei auf Twitter als "gewaltigen Erfolg" bezeichnet.

Trump kämpft in am 5. November in Missouri um Stimmen © AFP

Die Republikaner konnten am Dienstag im Senat ihre Mehrheit verteidigen. Im Repräsentantenhaus errangen dagegen die oppositionellen Demokraten die Mehrheit, die dort vorher ebenfalls in der Minderheit waren. Die Demokraten können dadurch Gesetzesvorlagen ausbremsen oder den Präsidenten mit Untersuchungen zu den Russland-Kontakten seines früheren Wahlkampfteams oder seinen Geschäfts- und Steuerpraktiken in die Enge treiben.