US-Präsident will weitere Länder einladen

Trump kündigt Verschiebung und Erweiterung von G7-Gipfel an

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat eine Verschiebung des ursprünglich für Juni geplanten G7-Gipfels in den USA angekündigt. Gleichzeitig wolle er die Liste der Teilnehmer erweitern, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Air Force One.

Trump an Bord der Air Force One © AFP

Ein Gipfeltreffen im G7-Format spiegele nicht korrekt wider, "was in der Welt passiert", sagte der US-Präsident: "Es ist eine sehr überholte Gruppe von Ländern." Zu einem erweiterten Gipfeltreffen im Herbst wolle er auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einladen.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Corona-Pandemie einer persönlichen Teilnahme am G7-Gipfel Ende Juni eine Absage erteilt.

Das Weiße Haus hatte im März angekündigt, wegen der Corona-Pandemie könne der für Juni geplante G7-Gipfel nicht auf Trumps Landsitz Camp David abgehalten werden, sondern müsse durch eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten ersetzt werden. Vor wenigen Tagen hatte Trump dann überraschend erklärt, da sein Land sich bereits von der Pandemie erhole, könne das Gipfeltreffen doch stattfinden.