Malaria-Mittel ist im Einsatz gegen Coronavirus umstritten

Trump nimmt nach eigenen Angaben Hydroxychloroquin ein

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump nimmt nach eigenen Angaben das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin ein. Er sei negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden und weise auch keine Symptome auf, sagte Trump am Montag vor Journalisten. Er nehme das Medikament "seit ungefähr anderthalb Wochen", weil er es "gut finde". "Ich habe viele gute Geschichten darüber gehört." Zur Vorbeugung nehme er auch Zink zu sich.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Trump hat wiederholt die Malaria-Mittel Chloroquin und Hydroxychloroquin angepriesen, deren Wirksamkeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus umstritten ist.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in den USA stieg am Montag auf über 90.000, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. 1,5 Millionen Menschen in den USA haben sich demnach mit dem neuartigen Virus infiziert. Die USA sind das weltweit am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Binnen einer Woche starben 10.000 Menschen an den Folgen der Infektion.