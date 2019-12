US-Präsident wollte Treffen zunächst in seinem Doral-Club in Florida abhalten

Trump plant nächsten G7-Gipfel in Camp David anstelle seines Golfclubs

London (AFP) - Der nächste G7-Gipfel soll nach dem Willen von Donald Trump auf dem Landsitz des US-Präsidenten in Camp David stattfinden. "Wir werden es in Camp David machen", sagte Trump am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in London. Ursprünglich wollte Trump den für Juni 2020 geplanten Gipfel in seinem National Doral Golf Club im Bundesstaat Florida abhalten.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Der Vorschlag hatte seinerzeit scharfe Kritik und Korruptionsvorwürfe hervorgerufen. Die oppositionellen Demokraten warfen Trump vor, er wolle den Gipfel für seinen Vorteil nutzen. Im Oktober rückte der US-Präsident dann von der Idee ab.

Trump hatte seinen Doral-Club zuvor im Stil einer Werbekampagne angepriesen. Er sprach von einem "großartigen Ort" für den Gipfel. Als Vorzüge des Clubs nannte Trump unter anderem die Nähe zum internationalen Flughafen von Miami und die "großartigen Ausblicke" von den Wohngebäuden des Ressorts. Der über 360 Hektar große Doral-Club ist eines der Aushängeschilder des Trump-Unternehmens und war einst eine seiner wichtigsten Einnahmequellen.