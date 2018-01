Trump setzt Kampagne gegen Medien mit "Fake News Awards" fort

Washington (AFP) - Mit der Vergabe von Negativpreisen an Medien will US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seine Kampagne gegen vermeintliche Falschberichterstattung über seine Präsidentschaft fortsetzen. Seine "Fake News Awards" sollten für die "korruptesten und parteiischsten" Fälle von Berichterstattung vergeben werden, kündigte Trump an.

Trump hat sich in seinem ersten Amtsjahr immer wieder vehement darüber beschwert, dass die sogenannten Mainstream-Medien falsch und unehrlich über ihn berichten. Er hat einzelne Medienhäuser und Journalisten auch wiederholt direkt kritisiert, was große Sorgen um die Pressefreiheit ausgelöst hat. Trump sieht sich selbst dem Vorwurf ausgesetzt, regelmäßig Falschbehauptungen zu verbreiten.