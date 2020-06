Trump hatte den Quarterback wegen seines Kniefalls als "Hurensohn" beschimpft

Trump spricht sich für Comeback von Colin Kaepernick in die NFL aus

Los Angeles (AFP) - US-Präsident Donald Trump würde nach eigenen Worten eine Rückkehr des Star-Quarterbacks Colin Kaepernick in die Football-Liga NFL begrüßen. Er sollte eine Chance bekommen, "wenn er noch die Fähigkeiten dazu besitzt", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. Vor drei Jahren hatte Trump den schwarzen Footballer noch als "Hurensohn" beschimpft, weil Kaepernick während der US-Hymne auf die Knie gegangen war, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren. Seit 2017 hat Kaepernick keinen Vertrag mehr.

Colin Kaepernick im Oktober 2016 © AFP

"Trotz des Kniefalls würde ich es begrüßen, wenn er noch eine Chance bekommt. Natürlich muss er noch gut sein", sagte Trump. "Wenn er nicht gut spielt, wäre es sehr unfair."

Kaepernick hat seit dem 1. Januar 2017 nicht mehr in der NFL gespielt. In seiner letzten Saison hatte der Quarterback wochenlang vor Beginn jedes Spiels niedergekniet, um für die Rechte von Schwarzen in den USA zu protestieren. Andere Spieler machten es ihm nach. Trump bezeichnete das Niederknien des Spielers als Beleidigung der Nation und sprach sich öffentlich dafür aus, Kaepernick zu entlassen.

Nach Ende seines Vertrags spielte Kaepernick nicht mehr für die San Francisco 49ers weiter - obschon er sein Team 2013 noch ins Super-Bowl-Finale geführt hatte. Auch andere Clubs boten Kaepernick keinen Vertrag mehr an.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai bekommt Kaepernick wieder mehr Aufmerksamkeit in den USA. Seit einigen Tagen werden auch in der NFL Stimmen laut, die für die Rückkehr des Quarterbacks plädieren. Am Montag sagte NFL-Chef Roger Goodell im Sender ESPN, dass er jedes Team, das Kaepernick einstellen möchte, "unterstützen und ermutigen" werde.

Erstes Interesse bekundete bereits der Trainer der Los Angeles Chargers am Mittwoch. Kaepernicks Stil eines Quarterbacks würde gut in das Spielsystem des Teams passen, sagte er.