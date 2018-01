Demonstration in Zürich gegen Teilnahme Trumps an Weltwirtschaftsforum

Trump trifft in Davos May, Netanjahu und Kagame

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump wird am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit der britischen Premierministerin Theresa May, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie Ruandas Präsident Paul Kagame zusammentreffen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Mit May wolle Trump am Donnerstag über die Lage in Syrien, das "destabilisierende" Verhalten des Iran sowie über den Atomkonflikt mit Nordkorea beraten, sagte der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster vor Journalisten.

Protest in Zürich gegen Trump und das Weltwirtschaftsforum © AFP

Bei seinem Treffen mit Netanjahu wolle der US-Präsident das starke Engagement der USA für Israel bekräftigen sowie die Bemühungen, den Einfluss des Iran im Nahen Osten zu verringern. Außerdem sollten Wege "zu einem dauerhaften Frieden" erörtert werden.

Am Freitag wird Trump eine Rede vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums halten. Dann wird er laut McMaster auch mit Ruandas Präsident Kagame über Handelsfragen sprechen sowie über die Beziehungen zwischen den USA und Afrika.

Das Weltwirtschaftsforum in dem Schweizer Skiort hatte am Dienstag begonnen. Der letzte US-Präsident, der an dem Treffen teilnahm, war Bill Clinton im Jahr 2000.

Gegen die Veranstaltung in dem abgelegenen Skiort sowie gegen die Teilnahme Trumps protestierten am Dienstagabend in Zürich mehr als tausend Menschen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Die Demonstranten skandierten "Trump nicht willkommen" und hielten Plakate mit der Aufschrift "Trump hau ab", "Dump the Trump" (Entsorgt den Trump) oder "Smash WEF" (Zerstört das Weltwirtschaftsforum) in die Höhe. Zu der Kundgebung hatten unter anderem die Schweizer Jusos und Globalisierungsgegner aufgerufen.