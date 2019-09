Trump tritt mit indischem Regierungschef Modi in Stadion in Houston auf

Indischstämmige US-Bürger sind traditionell Anhänger der Demokraten

Houston (AFP) - US-Präsident Donald Trump ist gemeinsam mit dem indischen Premierminister Narendra Modhi in einem Fußball-Stadion in Houston aufgetreten. Trump erhielt am Sonntag (Ortszeit) von einer Menge von rund 50.000 Menschen den größten Applaus, als er sagte: "Wir verpflichten uns dazu, unschuldige Zivilisten vor der Bedrohung durch radikalen islamischen Terrorismus zu schützen." Modi forderte die Menschenmenge zu stehenden Ovationen für den US-Präsidenten auf.

Modi (l.) und Trump in Houston © AFP

In den USA leben rund vier Millionen indischstämmige Menschen. Traditionell wählen sie mehrheitlich die Demokratische Partei. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 stimmten rund 80 Prozent der Indischstämmigen für Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton.

Indien hob Anfang August den ehedem in der indischen Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kaschmir auf. Modi sagte in Houston unter Anspielung auf Pakistan, das seine Kaschmir-Politik kritisiert, "einige Leute" seien "unfähig, ihr eigenes Land zu beherrschen" und böten "Nährboden für Terrorismus".

Trump rief den Besuchern der Veranstaltung in Houston zu, er kümmere sich lieber um "unsere indisch-amerikanischen Bürger" als um "illegale Immigranten, die in unser Land strömen wollen".