Gipfeldokument lässt jedoch viele Fragen offen

Trump und Kim vereinbaren vollständige atomare Abrüstung

Singapur (AFP) - Mit ihrem historischen Gipfeltreffen haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Hoffnungen auf ein Ende des Atomkonflikts und auf Frieden auf der koreanischen Halbinsel genährt. Kim willigte am Dienstag in Singapur in die vollständige atomare Abrüstung ein, Trump sagte im Gegenzug "Sicherheitsgarantien" für Nordkorea zu und kündigte ein Ende der Militärmanöver mit Südkorea an.

Historischer Handschlag von Kim und Trump © AFP

Der Gipfel, der vor sieben Monaten noch unvorstellbar war, verlief in freundlicher Atmosphäre. Trump pries Kim als "große Persönlichkeit", "sehr schlauen" Verhandlungspartner und "sehr talentiert". Er habe eine "besondere Verbindung" zu Kim aufgebaut, sagte Trump. "Zu gegebener Zeit" werde er den Nordkoreaner ins Weiße Haus einladen.

Die historische Dimension des Treffens zeigte sich in einem langen Händedruck zwischen Trump und Kim zum Auftakt. Die von beiden Staatenlenkern getroffenen Vereinbarungen zum nordkoreanischen Atomprogramm blieben allerdings vage und hinter den Zielvorgaben Washingtons zurück.

Laut dem Gipfeldokument bekräftigte Kim seine "entschlossene und unerschütterliche Verpflichtung" zur "kompletten Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel". Konkrete Schritte, Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden aber nicht benannt.

Die ursprüngliche Forderung der USA, die Denuklearisierung müsse "komplett, überprüfbar und unumkehrbar" sein, tauchte nicht im Abschlussdokument auf. Trump begründete dies anschließend damit, dass "keine Zeit" gewesen sei. Der Prozess der "Denuklearisierung" werde nun aber "sehr, sehr schnell" beginnen.

Kim gelobte seinerseits, die Vergangenheit hinter sich zu lassen: Die Welt werde "eine größere Veränderung" erleben, sagte er.

An den Sanktionen gegen Nordkorea will Trump vorerst festhalten. Sie würden aufgehoben, "wenn wir sicher sind, dass die Atombomben keine Größe mehr sind", sagte Trump. Von Drohungen wolle er vorerst absehen.

Zur seiner offenbar im Vorfeld nicht abgesprochenen Ankündigung, die Manöver mit dem südkoreanischen Verbündeten einzustellen, sagte Trump: "Wir werden die Kriegsspiele beenden, womit wir eine riesige Menge Geld sparen werden."

Damit kommt Trump der Regierung in Pjöngjang entgegen, die seit langem ein Ende der regelmäßigen Manöver fordert. Trump sagte, er würde gerne die 30.000 in Südkorea stationierten US-Soldaten "nach Hause bringen", fügte aber hinzu: "Aber noch nicht jetzt". Das sensible Thema Menschenrechte sprach Trump nach eigenen Angaben "mit Nachdruck" an.

Kim habe ihm zudem zugesagt, ein militärisches Testgelände zu schließen, sagte Trump. Nordkorea werde ein "großes" Raketentestgelände zerstören. Einzelheiten nannte er allerdings nicht.

Zudem stellte der US-Präsident nach dem Treffen mit Kim eine baldige offizielle Beendigung des Korea-Kriegs in Aussicht. Der Korea-Krieg war 1953 mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen, ein Friedensabkommen wurde nie unterzeichnet.

Das Treffen war mit symbolträchtigen Gesten und Szenen gespickt. In ihren Auftritten vor den Kameras ergingen sich Trump und Kim in Körpersprache und Worten in Freundlichkeiten.

Südkoreas Präsident Moon Jae In würdigte das Gipfeltreffen als Erfolg: Es trage dazu bei, "die letzte Hinterlassenschaft des Kalten Kriegs auf Erden zu beseitigen". Japans Ministerpräsident Shinzo Abe begrüßte den Gipfel als "ersten Schritt" zu einer Denuklearisierung.

Die Beziehungen zwischen Trump und Kim haben sich in atemberaubenden Tempo zum Positiven gewandelt. Noch im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident den Machthaber in Pjöngjang als "kleinen Raketenmann" verhöhnt, Kim beschimpfte Trump als "geistesgestört" und "senil". Trump drohte Kim zudem mit der totalen Vernichtung Nordkoreas.

Völlig überraschend nahm Trump dann aber im März eine Einladung Kims an. Es war nun das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident und ein nordkoreanischer Machthaber zusammentrafen.

Für Kim bedeutete das Treffen in Singapur einen enormen Prestigegewinn. Nachdem sein Land wegen seiner provokativen Atomwaffen- und Raketentests von der internationalen Gemeinschaft politisch und wirtschaftlich weitgehend isoliert worden war, betrat er mit der Begegnung die diplomatische Bühne.