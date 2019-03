Präsidenten der USA und Südkoreas wollen über Denuklearisierung beraten

Trump und Moon planen Treffen zu Nordkorea im April

Seoul (AFP) - US-Präsident Donald Trump empfängt am 10. April seinen südkoreanischen Kollegen Moon Jae In zu Gesprächen in Washington. Bei dem Treffen würden die beiden Staatschef "eingehend" über die "Errichtung einer Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel durch vollständige Denuklearisierung" sprechen, erklärte die Regierung in Seoul am Freitag. Für den Besuch sind demnach zwei Tage eingeplant.

Präsident Moon (l.) und Präsident Trump © AFP

Nord- und Südkorea hatten sich im vergangenen Jahr angenähert; Präsident Moon hatte zudem großen Einfluss dabei, den Gesprächsprozess zwischen seinem Verbündeten USA und dem atomar bewaffneten und mit schweren Sanktionen belegten Nordkorea in Gang zu bringen.

Bei dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam war aber erneut keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas erzielt worden.