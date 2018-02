Präsident tadelt Opposition als verräterisch, unamerikanisch und selbstsüchtig

Trump verärgert über spärlichen Beifall der Demokraten bei seiner Kongress-Rede

Cincinnati (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die oppositionellen Demokraten in die Nähe des Landesverrats gerückt, weil ihre Abgeordneten bei seiner Rede vor dem Kongress nur spärlich Beifall spendeten. "Sie saßen da wie tot - und unamerikanisch, unamerikanisch", echauffierte sich Trump am Montag (Ortszeit) in einer Rede in Cincinnati. "Kann man das als Verrat bezeichnen? Warum nicht? Ich meine, ganz offensichtlich scheinen sie unser Land nicht sehr zu lieben."

Trump soricht vor dem Kongress © AFP

Mit ihrer Zurückhaltung trafen die Demokraten offenbar einen wunden Punkt des Präsidenten: "Das hat den Punkt erreicht, wo ich gar nicht mehr hinschauen wollte", sagte er. "Sie wollen lieber, dass es Trump schlecht geht, als dass es dem Land gut geht." Der Präsident tadelte die Demokraten deshalb als "sehr selbstsüchtig".

In der vergangenen Woche hatte Trump erstmals die Rede zur Lage der Nation gehalten, die US-Präsidenten dort einer langen Tradition folgend alljährlich abliefern. Die Resonanz beschäftigte ihn sehr: Zunächst behauptete er, die höchste jemals gemessene Zuschauerzahl bei seiner Rede erreicht zu haben. Das für die Quotenmessung zuständige Unternehmen Nielsen korrigierte ihn und teilte mit, dass drei seiner Vorgänger noch mehr Zuschauer hatten.