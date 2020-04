Präsident attackiert erneut die Medien

Trump weist Berichte über Entlassung von US-Gesundheitsminister Azar zurück

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat Berichte zurückgewiesen, er wolle in der Coronavirus-Krise seinen Gesundheitsminister Alex Azar entlassen. "Berichte, dass Gesundheitsminister Alex Azar von mir 'gefeuert' wird, sind Fake News", schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Medien wollten "verzweifelt" den Eindruck von "Chaos und Durcheinander" in seiner Regierung erwecken. "Alex macht einen großartigen Job."

Trump und Gesundheitsminister Azar (r.) © AFP

Mehrere US-Medien hatten am Wochenende über eine mögliche Entlassung Azars berichtet. Demnach sollen dem Gesundheitsminister Versäumnisse zu Beginn der Coronavirus-Pandemie zur Last gelegt werden. Allerdings hatte die "New York Times" kürzlich berichtet, Azar habe Trump schon frühzeitig auf die Gefahr durch das neuartige Coronavirus hinweisen wollen - sei aber beim Präsidenten auf taube Ohren gestoßen.

Trumps Krisenmanagement in der Corona-Pandemie wird schon seit Wochen kritisiert. Der Präsident hatte die Gefahr durch das Virus lange Zeit kleingeredet und beteuert, die Lage sei in den USA unter Kontrolle. Vergangene Woche sorgte Trump bei einer seiner täglichen Pressekonferenzen zu der Pandemie mit dem Vorschlag für Fassungslosigkeit, Coronavirus-Patienten könnten womöglich mit einer Injektion von Desinfektionsmitteln behandelt werden.

Am Wochenende gab Trumps dann erstmals seit Wochen keine Pressekonferenz. Er warf Medien auf Twitter vor, nur "feindselige Fragen" zu stellen und unwahr zu berichten. Die Pressekonferenzen seien "die Zeit und die Mühe nicht wert". Für Montag war allerdings eine neue Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus geplant.

Trump wirft den Medien nahezu täglich vor, Falschmeldungen zu verbreiten, wenn sie kritisch über seine Arbeit berichten. Am Sonntagabend verlangte der Präsident auf Twitter, Journalisten sollten ihre "Noble-Preise" zurückgegeben - womöglich verwechselte Trump dabei den "Nobel-Preis", der nicht an Journalisten vergeben wird, mit dem renommierten Pulitzer-Preis für journalistische Arbeit.

Später löschte Trump den Tweet und erklärte, er habe bewusst "Noble" geschrieben mit der Bedeutung "edel". Dies sei "Sarkasmus" gewesen, was aber niemand verstanden habe. Trump hatte auch seine Äußerungen zum Einsatz von Desinfektionsmittel im nachhinein als "sarkastisch" bezeichnet - auch wenn es keinerlei Hinweis darauf gibt, dass Trumps Vorschlag nicht ernst gemeint war.