Fünf Bewerber in der engeren Auswahl

Trump will Kandidaten für Oberstes Gericht am 9. Juli bekannt geben

Morristown (AFP) - US-Präsident Donald Trump will seinen Kandidaten für die Neubesetzung eines Richterpostens beim Obersten Gericht in anderthalb Wochen bekannt geben. Er werde die Nominierung am 9. Juli verkünden, sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern an Bord der Air Force One. Fünf Bewerber stünden in der engeren Auswahl: "Ich mag sie alle."

Trump an Bord der Air Force One © AFP

Einer der neun Richter des Supreme Court, Anthony Kennedy, tritt Ende Juli in den Ruhestand. Damit eröffnet sich Trump die Chance, dem Gericht für lange Zeit einen konservativen Stempel aufzudrücken. Der moderate Konservative Kennedy hatte in der Vergangenheit immer wieder zusammen mit linksliberalen Richtern gestimmt und häufig als Zünglein an der Waage fungiert.

Das Oberste Gericht hat bei vielen politischen und gesellschaftlichen Streitfragen immer wieder das letzte Wort - von der Todesstrafe über die Abtreibung bis hin zu den Homosexuellenrechten. Die Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt.

Rechtsexperten zufolge könnte die Zukunft der Rechte der Frauen in den USA von der Neubesetzung des Richterpostens abhängen. Mit einem weiteren konservativen Richter am Supreme Court könnte eine richtungweisende Entscheidung des Gerichts von 1973 zum Abtreibungsrecht gekippt werden.

Trump betonte, er werde die Kandidaten nicht direkt auf ihre Haltung zu dem Thema ansprechen. Während des Präsidentschaftswahlkampfs hatte er jedoch angekündigt, er werde einen Abtreibungsgegner zum Richter am Obersten Gericht machen.