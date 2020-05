Sprecherin des US-Vizepräsidenten mit Coronavirus infiziert

Trump will Kontakt zu Pence möglicherweise reduzieren

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus seine Kontakte zu Vizepräsident Mike Pence möglicherweise reduzieren. Er werde mit Pence über eine mögliche Einschränkung ihrer Kontakte reden, antwortete Trump am Montag im Weißen Haus auf eine entsprechende Reporterfrage. Über eine solche mögliche Maßnahme könne er mit seinem Stellvertreter über das Telefon sprechen.

US-Vizepräsident Mike Pence © AFP

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Sprecherin des Vizepräsidenten, Katie Miller, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Pence selber wurde aber negativ auf den Erreger getestet, wie Trump am Montag sagte. Allerdings komme der Vizepräsident "mit vielen Menschen in Kontakt", fügte der Präsident hinzu.

Ein Pence-Sprecher hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sich der Vizepräsident nicht in Quarantäne begeben habe. Die Äußerungen Trumps am Tag danach deuteten jedoch darauf hin, dass sich Pence möglicherweise doch in häuslicher Isolation befinden könnte. Er habe Pence seit der "Quarantäne-Periode" nicht mehr gesehen, sagte der Präsident.