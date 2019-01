Präsident reagiert offenbar auf harsche Kritik an seiner Rückzugsentscheidung

Trump will US-Truppen länger in Syrien lassen als zunächst verkündet

Washington (AFP) - Nach den heftigen politischen Turbulenzen um die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug aus Syrien deutet sich ein vorsichtiger Rückzieher an. Der Präsident sprach am Montag nach einem Treffen mit dem einflussreichen Senator Lindsey Graham davon, die US-Truppen "langsam" abzuziehen und dabei zugleich die Überreste der Dschihadistenmiliz IS zu bekämpfen. Von einem sofortigen Abzug und einem Sieg über den IS, den Trump erst vor zwei Wochen verkündet hatte, war nicht mehr die Rede.

Trumps unerwartete Ankündigung eines Truppenabzugs hatte ein politisches Erdbeben ausgelöst. Die Partner in der internationalen Anti-IS-Allianz, die verbündeten Gruppierungen vor Ort in Syrien und selbst die Führung der US-Streitkräfte reagierten schockiert. US-Verteidigungsminister Jim Mattis erklärte aus Protest seinen Rücktritt. Auch die Außen- und Sicherheitsexperten von Trumps Republikanischer Partei verurteilten die Entscheidung fast ausnahmslos und mühten sich um Schadensbegrenzung.

Anzeichen für ein Einlenken gab es dann nach einem langen Treffen des Präsidenten mit dem republikanischen Senator und Außenexperten Graham, der Trump nach eigenen Worten zur Umkehr bewegen wollte. Trump erwäge nun eine Verzögerung des Abzugs der US-Truppen, bis der IS vollständig besiegt sei, sagte Graham am Sonntag nach dem Treffen im Weißen Haus. "Der Präsident versteht die Notwendigkeit, die Arbeit zu Ende zu bringen."

Dabei spiele für Trump auch der Schutz der mit den USA verbündeten kurdischen Milizen eine Rolle. Die Kurden im Norden Syriens fürchten nach dem Abzug der US-Truppen eine weitere Offensive der Türkei. Außerdem solle der Iran nicht der "große Gewinner" des Rückzugs der USA werden. Nach seinem Gespräch mit Trump habe er ein "besseres Gefühl", was die Syrien-Politik angehe, sagte Graham.

Trump twitterte daraufhin am Montagmorgen: "Wir bringen unsere Truppen langsam heim zu ihren Familien, während wir zugleich die Überreste des IS bekämpfen." Noch am 19. Dezember hatte Trump den vollständigen Abzug der rund 2000 US-Soldaten aus Syrien angekündigt und erklärt, der IS sei "weitgehend besiegt".

In einer Serie von Twitter-Botschaften zeigte sich der Präsident am Montag allerdings gekränkt von der heftigen Kritik an seiner Entscheidung und wies darauf hin, dass ihm seiner Ansicht nach eigentlich der Status eines Nationalhelden gebühre. "Syrien war ein Debakel, als ich Präsident wurde. Jeder außer Donald Trump, der mit Syrien getan hätte, was ich getan habe, wäre ein Nationalheld", schrieb Trump.

In Washington verabschiedete sich der zurückgetretene US-Verteidigungsminister Mattis an seinem letzten Amtstag von den Mitarbeitern. "Unser Ministerium ist am besten, wenn die Zeiten am schwierigsten sind", schrieb er am Montag in offensichtlicher Anspielung auf die politischen Turbulenzen in Washington. Er riet den Mitarbeitern, "den Glauben an unser Land zu bewahren und Kurs zu halten - an der Seite unserer Verbündeten, vereint gegen unsere Feinde".

Mattis hatte seine Rücktrittserklärung mit einer grundlegenden Kritik an Trumps Außen- und Sicherheitspolitik verbunden. Seit Dienstag amtiert Mattis' bisheriger Stellvertreter Patrick Shanahan als geschäftsführender Verteidigungsminister.

Im syrischen Bürgerkrieg sind nach Angaben von Aktivisten im vergangenen Jahr knapp 20.000 Menschen getötet worden. Mit 19.666 Toten sei die niedrigste Opferzahl seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 verzeichnet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Unter den Getöteten waren den Angaben zufolge rund 6400 Zivilisten, darunter mehr als 1400 Kinder. Im Jahr 2017 waren mehr als 33.000 Menschen in dem Bürgerkrieg getötet worden.