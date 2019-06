Trump will formell Kandidatur für zweite Amtszeit verkünden

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will heute bei einem Auftritt in Florida offiziell seine Bewerbung um eine zweite Amtszeit verkünden. Bei der Großveranstaltung in Orlando (20.00 Uhr Ortszeit; Nacht zu Mittwoch 02.00 Uhr MESZ) wird er von Vizepräsident Mike Pence begleitet. Florida gehört zu den Bundesstaaten mit einer Schlüsselrolle für den Ausgang der Präsidentenwahl im November 2020.

US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Colorado © AFP

Die Vorwahlen zur Bestimmung der Kandidaten beginnen im Februar. An der erneuten Nominierung Trumps durch die Republikaner gibt es keinen Zweifel, auch wenn er in dem Ex-Gouverneur Bill Weld interne Konkurrenz hat. Bei den US-Demokraten gibt es 23 Präsidentschaftsbewerber. Bei ihnen liegt im Ringen um die Kandidatur laut den Umfragen derzeit Ex-Vizepräsident Joe Biden vorn.