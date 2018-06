US-Präsident reagiert auf Kritik aus dem In- und Ausland

Trump will umstrittene Familientrennungen per Anordnung beenden

Washington (AFP) - Kurswende im Weißen Haus: Angesichts wachsenden Protests hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, die umstrittene Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko zu beenden. Er werde "in Kürze" eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Das Vorgehen der US-Behörden war im In- und Ausland auf Kritik gestoßen.

Demokrat Juan Vargas © AFP

Für seiner Kehrtwende führte der Präsident emotionale Gründe an. "Wir haben Mitgefühl", sagte er mit Blick auf die Familientrennungen, mit denen seine Regierung vor Monaten begonnen hatte. "Wir wollen Familien zusammenhalten."

Damit rückte Trump von seiner bisherigen Position ab. In den vergangenen Tagen hatte er noch argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen. Allerdings gibt es kein US-Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt.

Kurz vor Trumps Kehrtwende hatte das Repräsentantenhaus für Donnerstag eine Abstimmung über ein Gesetz angekündigt, das die Familientrennung beenden sollte. "Wir wollen nicht, dass Kinder ihren Eltern weggenommen werden", sagte der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern, Paul Ryan. Das Einwanderungsrecht lasse sich auch umsetzen, "ohne dass Familien auseinandergerissen werden".

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen, die Kinder werden in Heimen untergebracht. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden allein seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt.

Trumps Entscheidung war ein Treffen mit republikanischen Abgeordnete im Kapitol vorangegangen. Anschließend hieß es von Seiten der Republikaner, der Präsident unterstütze ihren Gesetzentwurf zur Einwanderungspolitik. Dazu gehört unter anderem die Finanzierung einer geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko sowie das Ende der Greencard-Lotterie.

Laut Ryan beinhaltet der Gesetzentwurf auch eine Lösung für die als Kinder illegal ins Land eingereisten sogenannten "Dreamer". Deren künftiger Status ist seit Monaten wegen des Streits zwischen Demokraten und Republikaner um das Einwanderungsrecht ungeklärt. Trump hatte den oppositionellen Demokraten mehrfach vorgeworfen, die derzeitige politische Krise durch eine Blockade von Gesetzen gegen die illegale Einwanderung provoziert zu haben.

Der Protest gegen die Familientrennungen war in den vergangenen Tagen lauter geworden. Am Dienstag hatten demokratische Abgeordnete lautstark protestiert, als Trump die Sitzung mit republikanischen Abgeordneten verließ - eine ungewöhnliche Protestaktion im Kapitol. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen wurde bei einem Restaurantbesuch in Washington von wütenden Demonstranten beschimpft.

Aber auch aus den Reihen von Trumps Republikanischer Partei wuchs wenige Monate vor den Kongresswahlen die Kritik an dem Vorgehen. Eine Gruppe um den Senator Orrin Hatch forderte Justizminister Jeff Sessions auf, die Praxis zu stoppen.

Kritik kam auch aus dem Ausland. Die Bilder von Kindern, die in käfigartigen Verschlägen festgehalten würden, seien "zutiefst schockierend", sagte die britische Premierministerin Theresa May. "Das ist falsch." May empfängt Trump am 13. Juli zu einem Besuch im Vereinigten Königreich.

Der Generalsekretär des Europarates, Thorbjörn Jagland, sagte, Trump sei "nicht mehr der moralische Anführer der freien Welt." "Alles, was er tut, schließt ihn von der Rolle aus, die amerikanische Präsidenten vor ihm eingenommen haben", sagte Jagland im norwegischen Fernsehen.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau nannte das Vorgehen "inakzeptabel". Die Bundesregierung vermied eine offen kritische Stellungnahme. Die USA seien noch Teil der westlichen Wertegemeinschaft, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Nachfrage von Journalisten. "Das erklärt sich von selbst".