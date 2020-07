Trump will wieder Pressekonferenzen zum Coronavirus abhalten

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hält am Dienstag (23.00 Uhr MESZ) zum ersten Mal nach längerer Pause wieder eine Pressekonferenz zum Coronavirus ab. Regelmäßige Briefings seien ein "sehr guter Weg", positive Nachrichten an die Öffentlichkeit zu bringen, sagte Trump am Montag vor Journalisten.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Der US-Präsident hatte im Frühjahr nahezu täglich Unterrichtungen abgehalten, die eigentlich über Neuigkeiten zur Pandemie und den Kampf gegen das Coronavirus informieren sollten. Kritiker warfen ihm allerdings vor, bei den Pressekonferenzen immer wieder falsche oder irreführende Aussagen zu verbreiten und die Termine als Ersatz für Wahlkampfveranstaltungen zu missbrauchen. Ende April wurden die täglichen Briefings mit Trump dann ausgesetzt.