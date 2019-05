US-Präsidentenberater Kushner trifft israelische Ministerpräsidenten Netanjahu

Trumps Schwiegersohn bei Nahost-Reise in Israel eingetroffen

Jerusalem (AFP) - US-Präsidentenberater Jared Kushner ist im Rahmen seiner Nahost-Reise in Israel eingetroffen. Der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump reiste am Donnerstag nach Angaben der US-Botschaft nach Jerusalem, wo ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vorgesehen war. Auf seiner Reise wird er von Trumps Sonderbeauftragten für internationale Verhandlungen, Jason Greenblatt, sowie vom US-Sondergesandten für den Iran, Brian Hook, begleitet.

US-Präsidentenberater Jared Kushner © AFP

Kushner hatte auf der Suche nach Verbündeten für seinen Plan zur Beilegung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern zuvor bereits Marokko und Jordanien besucht. Zudem dürfte es in Israel darum gehen, Unterstützung für den harten Kurs der USA gegenüber dem Iran zu bekommen.

Von Kushners Friedensplan sind bisher nur wenige Details bekannt. Kushner spricht seit Monaten von "neuen Ideen", die in seine Initiative einfließen sollten, da die bisherige Herangehensweise nur in eine Sackgasse geführt habe. In seinem Plan soll nicht mehr von "zwei Staaten" die Rede sein.