Reaktion auf Spekulationen über Rücktritt

Trumps Stabschef Kelly will bis 2020 im Weißen Haus bleiben

Washington (AFP) - Angesichts von Spekulationen über seinen Rücktritt hat der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, klarstellen lassen, dass er sein Amt bis zum Ende der aktuellen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ausüben will. Kelly habe Trump versichert, dass er bis 2020 auf dem Posten bleiben wolle, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Dienstag in Washington.

Stabschef John Kelly © AFP

Im Juni hatte die "New York Times" berichtet, Kelly ziehe einen Rücktritt in Betracht. Einer Gruppe von Senatoren, die das Weiße Haus besuchten, sagte er demnach, es handele sich um einen "elenden Ort um zu arbeiten".

Als Trump am 29. Juni von einem Reporter gefragt wurde, ob sein Stabschef bald den Hut nehme, sagte der US-Präsident: "Das weiß ich nicht." Trump fügte hinzu: "Sehen Sie, an einem gewissen Punkt passieren Dinge, aber ich will Ihnen sagen (...) wir haben eine sehr gute Beziehung."

Am Montag gratulierte Trump Kelly aber über den Kurzbotschaftendienst Twitter zu seinem ersten Jahr als Stabschef und fügte ein Foto hinzu, auf denen Trump und Kelly gemeinsam in die Kamera lachen.

Trump hatte den Marine-General im Ruhestand Mitte 2017 zu seinem Stabschef gemacht, um Ordnung ins Weiße Haus zu bringen. Außerdem sollte der 68-Jährige Trump von Mitarbeitern abschirmen, die den Präsidenten zunehmend mit ihren eigenen Vorhaben bedrängten. In den vergangenen Monaten war Kelly das aber offenbar nicht mehr so gut gelungen und seine Macht im Weißen Haus schwand.