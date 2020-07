Goya-Chef hatte mit Lob für US-Präsidenten Boykottkampagne provoziert

Trumps schalten sich in Streit um Hersteller von Hispano-Lebensmitteln ein

Washington (AFP) - Nicht die Bohne: US-Präsident Donald Trump und seine Tochter Ivanka haben sich in eine Boykottdebatte über einen für lateinamerikanische Lebensmittel bekannten Konzern eingeschaltet. Der Präsident veröffentlichte am Mittwoch im Online-Dienst Instagram ein Foto von sich im Oval Office mit einer Reihe von Produkten des US-Unternehmens Goya. Trump lächelt auf der Aufnahme und reckt beide Daumen in die Höhe.

Ivanka Trump macht Werbung für Goya © AFP

Goya Foods, dessen Chef den Präsidenten in höchsten Tönen gelobt und damit Boykottaufrufe provoziert hatte, gehe es "großartig", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die "Schmutzkampagne" der "radikalen Linken" sei nach hinten losgegangen, die Menschen würden "wie verrückt" Goya-Produkte kaufen.

Auch seine Tochter Ivanka ergriff für Goya Partei: Die 38-Jährige veröffentlichte auf Twitter ein Foto von sich, in dem sie wie ein Werbemodel eine Goya-Dose mit schwarzen Bohnen in der Hand hält. Dazu schrieb die Präsidententochter, die ihrem Vater auch offiziell als Beraterin dient, den Goya-Werbespruch "Wenn es Goya ist, muss es gut sein." Das trug ihr Vorwürfe ein, gegen Ethik-Richtlinien zu verstoßen, die Staatsbediensteten jegliche Werbung verbieten.

Hintergrund sind Boykottaufrufe gegen das Unternehmen, das neben Konserven auch viele weitere Lebensmittel wie Reis, Tortillas Soßen und Tiefkühlprodukte anbietet, die in den USA insbesondere bei Latinos beliebt sind. Goya-Chef Robert Unanue hatte kürzlich gesagt, die Hispano-Gemeinschaft im Land sei durch Trumps Präsidentschaft "gesegnet".

Das sorgte für scharfe Kritik, weil Trump für einen einwanderungsfeindlichen Kurs bekannt ist und in der Vergangenheit immer wieder Stimmung gegen Migranten aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern gemacht hatte. In den sozialen Netzwerken wurden unter dem Hashtag #BoycottGoya Aufrufe laut, keine Produkte des Herstellers mehr zu kaufen.