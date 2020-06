Flughafen der Hauptstadt bereits am Vortag zurückerobert

Truppen der Einheitsregierung Libyens erlangen Kontrolle über Tripolis zurück

Tripolis (AFP) - In Libyen haben die Truppen der von der UNO anerkannten Einheitsregierung nach eigenen Angaben die Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis und ihre Vororte zurückerlangt. "Unsere heldenhaften Truppen haben die volle Kontrolle über den Großraum Tripolis bis an die Stadtgrenzen", teilte Armeesprecher Mohamad Gnounou am Donnerstag im Online-Dienst Facebook mit.

Soldat am Flughafen in Tripolis © AFP

Auf Bildern in Online-Netzwerken und örtlichen Fernsehsendern war eine starke Präsenz der Truppen in Gebieten zu sehen, die zuletzt von den Truppen des Generals Chalifa Haftar kontrolliert wurden. Erst am Mittwoch hatten die regierungstreuen Truppen den internationalen Flughafen von Tripolis erobert. Er ist seit 2014 außer Betrieb und war seit vergangenem Jahr unter der Kontrolle Haftars.

Seit Beginn von Haftars Offensive auf Tripolis vor mehr als einem Jahr wurden hunderte Menschen getötet und rund 200.000 Menschen in die Flucht getrieben. In Libyen herrscht seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch, die ihren Sitz in Tripolis hat, ist schwach. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von Haftars Truppen kontrolliert.