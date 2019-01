Redner erinnern an heutige Bedeutung des damaligen Protests

Tschechien gedenkt der Selbstverbrennung von Jan Palach vor 50 Jahren

Prag (AFP) - Tschechien hat am Mittwoch den Studenten Jan Palach geehrt, der sich vor genau 50 Jahren aus Protest gegen die sowjetische Besatzung auf dem Prager Wenzelsplatz angezündet hatte. In der Hauptstadt wurde eine in den Boden eingelassene Gedenkplatte enthüllt - an der Stelle, an der Pallachs Sarg am 25. Januar 1969 aufgebahrt war.

Blumen am Ort der Selbstverbrennung des 21-Jährigen © AFP

Palach wollte mit seiner Aktion ein Zeichen gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 durch Truppen des Warschauer Paktes setzen. Er starb drei Tage später und gilt als Symbolfigur für den Kampf für Freiheit und Demokratie, der zu der sogenannten Samtenen Revolution von 1989 führte. Als Verweis darauf misst die Gedenkplatte 69 mal 69 Zentimeter und wiegt 89 Kilogramm.

Redner erinnerten an die Bedeutung des 20-jährigen Philosophiestudenten in der heutigen Zeit. "Auch heute kann etwas Verhängnisvolles beobachtet werden - die Gesellschaft ist in einem Zustand der Lethargie ähnlich wie im Jahr 1969", sagte der Schriftsteller und ehemalige Dissident Petr Placak. "Populistische und extremistische Parteien sind im Parlament nun in der Mehrheit." Der Priester und Intellektuelle Tomas Halik sagte, Palach "ermahnt uns, mutig zu sein und den Populisten nicht zu trauen".

Für den Abend hat das Bündnis "Eine Million Augenblicke für die Demokratie" zu einer Kundgebung mit Fackeln im Prager Stadtzentrum aufgerufen. Die Bewegung hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Proteste gegen den rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis, dessen Regierung von den Kommunisten toleriert wird, und gegen dessen Unterstützer Präsident Milos Zeman organisiert.