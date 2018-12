BIS-Chef weist Kritik von Staatspräsident Zeman zurück

Tschechiens Geheimdienst sieht sich im Kampf gegen russische Agenten erfolgreich

Prag (AFP) - Der tschechische Inlandsgeheimdienst BIS hat nach eigenen Angaben in den vergangenen fünf Jahren dutzende russische und chinesische Agenten daran gehindert, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Der BIS-Chef Michal Koudelka erklärte am Freitag, sein Dienst habe die zuständigen Behörden früher in diesem Jahr darüber informiert, dass es ihm gelungen sei, das Spionagenetz eines in Tschechien aktiven russischen Geheimdiensts auszuheben und seine Tätigkeit lahmzulegen.

Russische Botschaft in Prag © AFP

Koudelka reagierte mit seiner Erklärung auf Kritik des als prorussisch und prochinesisch geltenden tschechischen Staatschefs Milos Zeman. Dieser hatte dem BIS-Geheimdienst im Zusammenhang mit dessen diese Woche vorgelegten Bericht "Geschwafel" vorgeworfen. Die Geheimdienstmitarbeiter bezeichnete Zeman als "Rechtsverbieger", die keinen russischen oder chinesischen Agenten enttarnt hätten.

In dem Bericht hieß es, an Moskaus großer Botschaft in Prag gebe es viele als Diplomaten getarnte russische Spione. Die chinesischen Agenten verfügten über "nahezu unbegrenzte" Ressourcen im Bereich der Industriespionage und beim Ausspähen geistigen Eigentums. Einen Hackerangriff auf das tschechische Außenministerium im Jahr 2016 schrieb der Bericht dem russischen Militärnachrichtendienst GRU zu.