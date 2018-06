Ministerpräsident Babis muss noch Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen

Tschechische Kommunisten sichern Minderheitsregierung Unterstützung zu

Prag (AFP) - Die tschechische kommunistische Partei (KSCM) hat einer Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Andrej Babis ihre Unterstützung zugesichert. Die Abgeordneten der KSCM würden beim Vertrauensvotum am 11. Juli einer Minderheitsregierung von Babis Ano-Partei mit den Sozialdemokraten (CSSD) zustimmen, kündigte Parteichef Vojtech Filip am Samstag an. Die Entscheidung beendet sechs Monate lange Verhandlungen zur Regierungsbildung.

Tschechischer Ministerpräsident Andrej Babis © AFP

Die populistische Ano-Partei des Milliardärs und Ex-Kommunisten Babis war als stärkste Kraft aus den Wahlen im Oktober 2017 hervorgegangen. Mit einer auf Korruptionsbekämpfung ausgerichteten Kampagne erreichte sie 78 der 200 Abgeordnetensitze.

Der erster Versuch, eine Regierung aus Ano-Mitgliedern und parteilosen Experten zu bilden, war im Januar bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament gescheitert. Vor drei Wochen hatte Präsident Milos Zeman dann Babis erneut zum Ministerpräsidenten ernannt und mit der Regierungsbildung beauftragt.

Mit der linken CSSD konnte Babis vergangenen Monat eine Koalition für eine Minderheitsregierung aushandeln. Die KSCM hatte ihre Unterstützung an die Bedingung geknüpft, im Gegenzug Posten in großen staatlichen Unternehmen zu erhalten. Beide Parteien verfügen über jeweils 15 Sitze.

Gegen die Bildung der ersten von den Kommunisten unterstützten Regierung seit der Wende 1989 waren in Tschechien tausende Menschen auf die Straße gegangen. Babis und Staatschef Zeman waren früher beide Kommunisten. Der Milliardär, laut "Forbes"-Rangliste der zweitreichste Mann Tschechiens, ist auch wegen Korruptionsvorwürfen umstritten, die er kategorisch zurückweist.