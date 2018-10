Regierungsvertreter kritisiert Vorgehen von Generalstaatsanwalt

Türkei bezweifelt Kooperationsbereitschaft Saudi-Arabiens im Fall Khashoggi

Istanbul (AFP) - Die Türkei hat Zweifel an der Kooperationsbereitschaft Saudi-Arabiens bei den Ermittlungen zur Tötung von Jamal Khashoggi geäußert. "Die saudiarabischen Vertreter scheinen vorwiegend daran interessiert herauszufinden, was für Beweise die türkischen Behörden gegen die Täter haben", sagte ein türkischer Regierungsvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben nicht den Eindruck gewonnen, dass sie tatsächlich bei den Ermittlungen kooperieren."

Khashoggis Verlobte warnt vor Vertuschung © AFP

Der türkische Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, bezog sich auf den Besuch von Saudi-Arabiens Generalstaatsanwalt Saud bin Abdullah al-Muadschab in Istanbul. Nach Gesprächen mit dem leitenden türkischen Staatsanwalt in dem Fall am Montag und einem Besuch am Tatort im saudiarabischen Konsulat am Dienstag traf al-Muadschab am Mittwoch in Istanbul mit Vertretern des türkischen Geheimdienstes zusammen.

Der 59-jährige Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober bei einem Besuch im Konsulat seines Landes in Istanbul unter noch ungeklärten Umständen getötet worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem "politischen Mord", der Tage im Voraus von einem aus Saudi-Arabien angereisten Kommando geplant worden sei. Nach wochenlangen Dementis gestand Saudi-Arabien unter internationalem Druck die Tötung ein.

Laut dem türkischen Regierungsvertreter verlangte die Türkei beim Besuch al-Muadschabs Auskunft zum Verbleib des Leichnams Khashoggis sowie zur Identität eines angeblichen Helfers vor Ort. Auch habe die Türkei erneut die Auslieferung der 18 Verdächtigen gefordert, die in dem Fall in Saudi-Arabien festgenommen worden sind. Riad hatte dies jedoch bereits abgelehnt und versichert, keine Kenntnis vom Verbleib der Leiche zu haben.

Es besteht der Verdacht, dass Saudi-Arabiens mächtiger Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung des "Washington Post"-Kolumnisten anordnete. Laut Medienberichten hatten mehrere der mutmaßlichen Täter direkte Verbindungen zu dem 33-jährigen Thronfolger. Dieser bestreitet jede Verwicklung, doch hat der Fall sein Image in der Welt massiv beschädigt.