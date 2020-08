Von UNO anerkannte Einheitsregierung steht im Krieg mit General Chalifa Haftar

Türkei und Katar wollen Streitkräfte der libyschen Einheitsregierung ausbilden

Tripolis (AFP) - Katar und die Türkei wollen mit militärischen Beratern und Ausbildern die Einheitsregierung in dem Bürgerkriegsland Libyen unterstützen. Dafür sei am Montag in Tripolis im Beisein des türkischen und katarischen Verteidigungsministers ein Militärabkommen unterzeichnet worden, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister der Einheitsregierung, Salah al-Namrutsch. Die von der UNO anerkannte Regierung befindet sich im Krieg mit dem libyschen General Chalifa Haftar.

Vertreter der drei Länder in Tripolis © AFP

Mit der Türkei und Katar sei "ein Abkommen über eine dreifache Kooperation zum Aufbau eines militärischen Ausbildungslagers vereinbart" worden, sagte al-Namrutsch. Die Zusammenarbeit sehe aber auch die Ausbildung von libyschen Kadetten in den Militärakademien der Türkei und Katars vor.

Kurz zuvor hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor einer "trügerischen Ruhe" in dem nordafrikanischen Staat gewarnt. Wegen des andauernden Aufrüstens beider Konfliktparteien durch ihre internationalen Unterstützer sei "die Gefahr einer militärischen Eskalation weiterhin groß", sagte Maas bei einem Besuch in Tripolis am Montag. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem libyschen Kollegen Mohammed Taha Siala pochte Maas auf eine Fortsetzung der innerlibyschen Waffenstillstandsgespräche.

Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten geprägt. In den Konflikt zwischen der Einheitsregierung und den Truppen Haftars sind auch zahlreiche ausländische Akteure involviert. Die Einheitsregierung wird von Katar und der Türkei unterstützt, die Haftar-Truppen neben Russland von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Durch die Unterstützung der Türkei war es den Truppen der Einheitsregierung zuletzt gelungen, Haftars Truppen aus weiten Teilen Westlibyens zu verdrängen. Der General kontrolliert aber noch die strategisch wichtige Stadt Sirte. Der Ort gilt als Zentrum der libyschen Öl-Wirtschaft.