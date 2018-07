Heimatstadt von Özils Familie tauscht Bild an Mesut-Özil-Straße aus

Türkische Gemeinde bringt großes Foto von Özil mit Erdogan an

Istanbul (AFP) - Nach dem Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat die türkische Heimatstadt seiner Familie das Foto ausgetauscht, das die Zufahrt zu einer nach dem Fußballer benannten Straße markiert. Statt Özil im deutschen Nationaltrikot ist seit Dienstag an der Mesut-Özil-Straße in Devrek ein Bild des Mittelfeldspielers mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sehen. Das Treffen hatte in Deutschland massive Kritik ausgelöst, wegen der Özil schließlich zurücktrat.

Neues Foto an der Mesut-Özil-Straße in Devrek © AFP

Die Kleinstadt Devrek in der Schwarzmeer-Provinz Zonguldak hatte vor einigen Jahren eine Straße am Ortsrand zu Ehren des erfolgreichen deutschen Torschützen benannt. Sein Rücktritt schlug auch dort hohe Wellen. "Wir sind stolz auf Mesuts Entscheidung, die deutsche Nationalmannschaft zu verlassen. Wir Einwohner dieses Dorfes lieben ihn so sehr", sagte der Ortsvorsteher Abdurrahman Yanaz laut der Nachrichtenagentur DHA.

Özil und sein Teamkollege Ilkay Gündogan hatten Erdogan im Mai in London getroffen. In Deutschland war das Treffen mitten im türkischen Wahlkampf als Unterstützung für den türkischen Präsidenten gewertet worden, der wegen seiner repressiven Politik in der Kritik steht. Nach einer wochenlangen Debatte brach Özil am Sonntag sein Schweigen und verkündete seinen Rücktritt, wobei er scharfe Kritik an deutschen Fußballfunktionären, Medien und Sponsoren übte.