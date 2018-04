Türkische Oppositionspartei CHP verkündet Präsidentschaftskandidaten

Ankara (AFP) - In der Türkei entscheidet die Republikanische Volkspartei (CHP) am Dienstag über ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 24. Juni. Die links-nationalistische Oppositionspartei will nach einer Versammlung der Parteispitze verkünden, wer für sie gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan antritt. Die Partei wies im Vorfeld Spekulationen zurück, sie werde bei der Wahl die nationalistische Politikerin Meral Aksener unterstützen.

Der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu © AFP

Erdogan hatte am vergangenen Mittwoch überraschend vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für den 24. Juni verkündet. Die CHP will bei der Versammlung am Dienstag auch entscheiden, ob sie ein Wahlbündnis mit anderen Parteien eingeht. Parteichef Kemal Kilicdaroglu führte dazu bereits Gespräche mit der proislamischen Saadet-Partei und will am Dienstag auch die Vorsitzende der IYI-Partei, Aksener, treffen.