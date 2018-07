Opposition kritisiert geplantes neues Anti-Terror-Gesetz

Türkische Regierung lässt Ausnahmezustand nach zwei Jahren auslaufen

Istanbul (AFP) - Zwei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei ist der seither geltende Ausnahmezustand aufgehoben worden. Der Ausnahmezustand, der Präsident Recep Tayyip Erdogan weitreichende Befugnisse gegeben hatte, lief in der Nacht zum Donnerstag offiziell aus. Die Opposition warnte aber, dass mit einem geplanten neuen Anti-Terror-Gesetz viele Bestimmungen des Ausnahmezustands fortgeschrieben würden.

Der türksiche Präsident Recep Tayyip Erdogan © AFP

Der Ausnahmezustand war fünf Tage nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 erlassen und seither sieben Mal verlängert worden. Die Regierung macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den versuchten Staatsstreich verantwortlich und begründete den Ausnahmezustand mit der Notwendigkeit, gegen ihre Anhänger vorzugehen, die Militär, Polizei, Justiz und andere staatliche Institutionen unterwandert hätten.

Nach Angaben der Regierung wurden per Notstandsdekret 80.000 Menschen in Verbindung mit dem Putsch oder "Terrorismus" festgenommen und mehr als 150.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Die meisten Betroffenen waren mutmaßliche Gülen-Anhänger, doch richteten sich die Dekrete auch gegen prokurdische Oppositionelle, kritische Journalisten, unabhängige Wissenschaftler und Menschenrechtler.

Durch die Dekrete wurden auch mehr als 150 Medien und hunderte Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Vereine geschlossen und zahlreiche Einrichtungen der Gülen-Bewegung unter Staatskontrolle gestellt. Die Opposition wirft Erdogan vor, den Ausnahmezustand missbraucht zu haben, um am Parlament vorbeizuregieren und Dekrete zu Fragen zu erlassen, die nichts mit dem Putschversuch zu tun haben.

Trotz der Kritik der Opposition und der Wirtschaft, die in dem Ausnahmezustand ein Hindernis für ausländische Investitionen sahen, war der zunächst für drei Monate verhängte Notstand immer wieder verlängert worden. Nachdem die Opposition die Frage vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni zum Thema gemacht hatte, kündigte Erdogan an, ihn im Fall seiner Wiederwahl auslaufen zu lassen.

Mit seiner Vereidigung am 8. Juli trat das neue Präsidialsystem in der Türkei in Kraft, in dem der Staatschef zugleich Regierungschef ist und die gesamte Exekutivgewalt innehat. Der Präsident kann somit künftig auch ohne den Ausnahmezustand Präsidialdekrete erlassen. Für zusätzliche Besorgnis bei der Opposition sorgt der Entwurf eines neuen Anti-Terror-Gesetzes, das kürzlich von der Regierung ins Parlament eingebracht wurde.

Der Entwurf sieht vor, dass die Regierung für drei Jahre das Recht behält, Staatsbedienstete mit Verbindungen zu "Terrorgruppen" zu entlassen. Zudem können Proteste verboten, bestimmte Gebiete gesperrt, und Verdächtige bis zu zwölf Tage ohne Richterbeschluss in Gewahrsam genommen werden. Die oppositionelle CHP warf der Regierung vor, mit dem Gesetz den Ausnahmezustand fortschreiben zu wollen.

International wurde die Aufhebung des Ausnahmezustands begrüßt, doch warnte eine Sprecherin des Auswärtigen Dienstes der EU, dass das neue Anti-Terror-Gesetz den "positiven Effekt" des Schritts zu unterminieren drohe. Auch Amnesty International mahnte, wenn der Schritt mehr als "eine kosmetische Geste" sein solle, müssten weitere Maßnahmen folgen, um das seit zwei Jahren herrschende "Klima der Angst" zu beenden.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, sprach von einem "überfälligen Schritt" und forderte die Wiederherstellung der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz. Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen, Margarete Bause, warnte, von einer echten Lockerung könne nur gesprochen werden, "wenn Schluss wäre mit willkürlichen Festnahmen und Gerichtsurteilen, mit Arbeitsverboten und der Unterdrückung des freien Worts".