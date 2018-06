Justiz wirft 22 Angeklagten "Terrorpropaganda" für PKK vor

Türkische Studenten wegen Protest gegen Afrin-Offensive vor Gericht

Istanbul (AFP) - Wegen eines Protests gegen die türkische Militäroffensive in Afrin im Norden Syriens müssen sich seit Mittwoch in Istanbul 22 Studenten der renommierten Bogazici Universität vor Gericht verantworten. Dutzende Unterstützer versammelten sich am Vormittag vor dem Istanbuler Justizpalast mit Bannern mit der Aufschrift "Freiheit für Bogazici" und "Das Recht auf Bildung kann nicht blockiert werden".

Protest gegen Prozess gegen Studenten in Istanbul © AFP

Nach ihrer Festnahme hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan die Studenten als "Terroristen" beschimpft. Ihnen drohen bis zu fünf Jahren Haft, wenn sie der Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) schuldig befunden werden, wie ihr Anwalt Doguscan Aydin Aygun sagte. 14 der 22 Angeklagten sitzen im Gefängnis, nachdem die Polizei sie im März in ihren Wohnheimen festgenommen hatte.

Auf dem Campus der Bogazici Universität hatte im März eine Gruppe von Studenten und Befürwortern des Militäreinsatzes nach der Einnahme der syrischen Kurdenregion Afrin einen Stand aufgebaut, an dem sie Süßigkeiten im Gedenken an die bei der Offensive getöteten türkischen Soldaten verteilte. Eine andere Gruppe von Studenten hatte daraufhin in der Nähe aus Protest ein Transparent mit der Aufschrift "Es ist nichts Süßes an Besatzung und Massakern" entfaltet.

Die Staatsanwaltschaft wirft den protestierenden Studenten vor, sie hätten die türkische Armee als "Besatzer" dargestellt und zu diskreditieren versucht. Bei der Anhörung am Mittwoch wiesen diese die Vorwürfe zurück und bestritten, Slogans zur Unterstützung der PKK gerufen zu haben. "Ich habe Slogans wie 'Schulter an Schulter gegen den Faschismus' und 'Kein Krieg, Frieden jetzt' gerufen", sagte die Studentin Sukran Yaren Tuncer.

Der Vater eines der Angeklagten sagte, es sei "ehrenhaft", den Frieden zu verteidigen. "Wir sind alle gegen den Krieg, auch ich. Krieg ist nicht gut", sagte Tevfik Tulay. Die Mutter einer inhaftierten Studentin sagte, sie sei gekommen, um "unsere Kinder zurückzuholen". "Sie sind völlig unschuldig. Sie haben nur einige Slogans gerufen und bei einer Demo neben einem Transparent gestanden", sagte die Mutter.

Die türkische Armee hatte im Januar mit verbündeten syrischen Rebellen ihre Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin gestartet. Ankara betrachtet die Gruppe wegen ihren engen Verbindungen zur PKK als Bedrohung. Nach zwei Monate langen Kämpfen nahm die Armee schließlich die Stadt Afrin ein. Während der Offensive wurden in der Türkei hunderte Menschen wegen "Terrorpropaganda" festgenommen.