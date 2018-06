Vorwurf der Propaganda für verbotene PKK

Türkische Studenten wegen Protests gegen Afrin-Offensive vor Gericht

Istanbul (AFP) - Wegen eines Protests gegen die türkische Militäroffensive im syrischen Afrin hat in Istanbul ein Prozess gegen 22 Studenten der renommierten Bogazici Universität begonnen. Bei der Anhörung am Mittwoch wiesen die Angeklagten den Vorwurf zurück, Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) betrieben zu haben. Das Gericht entschied am Abend, 14 inhaftierte Angeklagte für die Dauer des Verfahrens unter Auflagen freizulassen.

Vor Beginn der Anhörung versammelten sich dutzende Unterstützer vor dem Istanbuler Justizpalast Caglayan mit Bannern mit der Aufschrift "Freiheit für Bogazici" und "Das Recht auf Bildung kann nicht blockiert werden". Der Anwalt Doguscan Aydin Aygun sagte, den Angeklagten drohten bis zu fünf Jahren Haft, wenn sie der Terrorpropaganda schuldig befunden würden. 14 der 22 Angeklagten saßen seit März in Haft.

Nach ihrer Festnahme hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan die Studenten als "Terroristen" beschimpft. Sie hatten im März auf dem Campus ein Transparent mit der Aufschrift "Es ist nichts Süßes an Besatzung und Massakern" entfaltet, um gegen einen Stand zu protestieren, an dem Studenten Süßigkeiten im Gedenken an die türkischen Soldaten verteilten, die bei der Offensive in der syrischen Region Afrin getötet worden waren.

Die türkische Armee hatte im Januar mit verbündeten syrischen Rebellen eine Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin gestartet. Ankara betrachtet die Gruppe wegen ihren engen Verbindungen zur PKK als Bedrohung. Im März nahm die Armee schließlich Afrin ein. Während der Offensive wurden in der Türkei hunderte Menschen wegen "Terrorpropaganda" festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den protestierenden Studenten vor, sie hätten die Armee als "Besatzer" dargestellt und zu diskreditieren versucht. Bei der Anhörung wiesen diese die Vorwürfe zurück und bestritten, Pro-PKK-Slogans gerufen zu haben. "Ich habe Slogans wie 'Schulter an Schulter gegen den Faschismus' und 'Kein Krieg, Frieden jetzt' gerufen", sagte die Studentin Sukran Yaren Tuncer. Dies seien Slogans, die auf jeder Demo zu hören seien.

Die Studentin Sevde Öztürk sagte, ihre Slogans könnte nur als "politische Kritik" gewertet werden. "Ich lehne es ab, als Terroristin gebrandmarkt zu werden, nur weil ich Friedensslogans gerufen haben", sagte sie. Der Student Ismail Gürler sagte mit gebrochener Stimme, er sei bei seiner Festnahme von der Polizei misshandelt und beleidigt worden. "Ich musste mich ausziehen und wurde geschlagen. Das geschah zwei Mal", sagte er.

Der Vater eines der Angeklagten sagte, es sei "ehrenhaft", den Frieden zu verteidigen. "Wir sind alle gegen den Krieg, auch ich. Krieg ist nicht gut", sagte Tevfik Tulay. Die Mutter einer inhaftierten Studentin sagte, sie sei gekommen, um "unsere Kinder zurückzuholen". "Sie sind völlig unschuldig. Sie haben nur einige Slogans gerufen und bei einer Demo neben einem Transparent gestanden", sagte die Mutter.

Am Abend entschied das Gericht, alle 14 inhaftierten Angeklagten für die Dauer des Verfahrens unter Auflagen freizulassen. Die nächste Anhörung wurde für den 3. Oktober angesetzt. Im vollgepackten Saal brach nach der Entscheidung Jubel aus, viele Angehörige weinten vor Freude.