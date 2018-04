Cavusoglu wird am 29. Mai in NRW erwartet - Brandanschlag jährt sich zum 25. Mal

Türkischer Außenminister redet in Solingen auf Gedenkfeier für Anschlagsopfer

Solingen (AFP) - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird am 29. Mai eine Rede im nordrhein-westfälischen Solingen halten. Cavusoglu werde an der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Solinger Brandanschlags teilnehmen, bestätigte ein Stadtsprecher am Montag auf AFP-Anfrage. Der türkische Außenminister wird demnach ebenfalls am 29. Mai zu einer Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Brandanschlag in Düsseldorf erwartet und reist anschließend nach Solingen weiter.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu © AFP

Die erwartete Rede von Cavusoglu fällt mitten in den türkischen Wahlkampf: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der vergangenen Woche vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für den 24. Juni angekündigt. Im vergangenen Jahr hatte es während des Wahlkampf um ein umstrittenes Verfassungsreferendum in der Türkei erhebliche Konflikte um Auftritte türkischer Spitzenpolitiker und Minister vor Landsleuten in Deutschland gegeben.

Bei dem fremdenfeindlichen Anschlag rechter Jugendlicher auf das Wohnhaus der Familie Genc in Solingen waren am 29. Mai 1993 fünf türkische Mädchen und Frauen ums Leben gekommen. Die vier Täter wurden 1995 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, die sie inzwischen verbüßten.