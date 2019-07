Dozent der Universität in Lyon wegen Teilnahme an Demo angeklagt

Türkischer Mathematiker Altinel aus der U-Haft entlassen

Balikesir (AFP) - Ein türkischer Mathematiker und Dozent an der Universität im französischen Lyon ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ein Gericht im westtürkischen Balikesir ordnete am Dienstag die Freilassung von Tuna Altinel ohne weitere Auflagen an, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Entscheidung wurde von rund hundert Unterstützern im Gerichtssaal mit Jubel aufgenommen. Altinel sollte am Abend aus dem Gefängnis entlassen werden.

Kuban Altinel mit einem Bild seines Bruders Tuna © AFP

Der 53-jährige Dozent der Universität Lyon 1 war im Mai bei einer Urlaubsreise in der Türkei festgenommen worden. Frankreich, wo Altinel seit 1996 lebt, äußerte sich damals "besorgt" über seine Festnahme. Ihm wird wegen der Teilnahme an einer kurdischen Veranstaltung "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen. Die Türkei beschuldigt die Organisatoren, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahezustehen.

In einem zweiten Prozess wird ihm wegen Unterzeichnung einer Petition zum Kurdenkonflikt "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Altinel hatte wie über 2000 andere Akademiker Anfang 2016 die Petition "Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein" unterzeichnet. Das türkische Verfassungsgericht entschied am Freitag, dass dies von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen das Urteil für die Prozesse gegen die Unterzeichner hat.