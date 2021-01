Erdogan: Ausschreitungen sind "Schande für die Demokratie"

Türkischer Präsident verurteilt Sturm auf US-Kapitol

Istanbul (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Sturm auf das US-Kapitol durch randalierende Demonstranten als "Schande für die Demokratie" bezeichnet. Die türkische Regierung hoffe darauf, dass die Amtsübergabe an den gewählten US-Präsidenten Joe Biden "ruhig verlaufen" werde "und dass die USA dann zum Frieden zurückkehren werden", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Er sprach den Familien der Todesopfer sein Beileid aus.

Präsident Erdogan © AFP

Wütende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump waren am Mittwoch ins Kapitol in Washington eingedrungen. Wegen der Ausschreitungen mussten die Parlamentarier in Sicherheit gebracht werden. Eine Demonstrantin wurde von der Polizei erschossen, drei weitere Menschen kamen bei medizinischen Notfällen im Umfeld des Parlamentssitzes ums Leben. Am Donnerstag erlag ein Polizist seinen Verletzungen.

Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei hatten sich unter Trump verbessert. Ankara blieb während Trumps Präsidentschaft unter anderem vor verschärften US-Sanktionen verschont.