Elfköpfiges Team reiste neun Tage nach Tötung Khashoggis in die Türkei

Türkischer Regierungsvertreter: Riad schickte "Vertuschungsteam" nach Istanbul

Istanbul (AFP) - Saudi-Arabien hat nach Angaben aus türkischen Regierungskreisen neun Tage nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs ein "Vertuschungsteam" an den Bosporus geschickt. Zu dem Team, das am 11. Oktober nach Istanbul gereist sei, hätten ein Chemiker und ein Toxikologe gehört, sagte ein türkischer Regierungsvertreter am Montag. Er bestätigte damit einen Bericht der regierungsnahen Zeitung "Sabah".

Demo vor Saudi-Arabiens Botschaft in Washington © AFP

"Wir glauben, dass die beiden Personen für den alleinigen Zweck in die Türkei gekommen sind, die Beweise für den Mord an Jamal Khashoggi zu beseitigen, bevor der türkischen Polizei erlaubt wurde, den Ort zu durchsuchen", sagte der Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Die Entsendung dieses "Vertuschungsteams" neun Tage nach dem Mord deute darauf hin, dass seine Tötung "den obersten Vertretern Saudi-Arabiens" bekannt gewesen sei.

Laut dem "Sabah"-Bericht kam das "sogenannte Ermittlerteam" nach seiner Ankunft am 11. Oktober jeden Tag in das Istanbuler Konsulat, in dem Khashoggi am 2. Oktober getötet worden war, bevor es die Türkei am 20. Oktober wieder verließ. Saudi-Arabien erlaubte den türkischen Ermittlern nach tagelangen Verhandlungen erstmals am 15. Oktober, das Konsulatsgebäude zu durchsuchen.

Der "Washington Post"-Kolumnist war am 2. Oktober in das Konsulat Saudi-Arabiens gegangen, um ein Dokument für seine Heirat abzuholen, aber nicht wieder herausgekommen. Unter internationalem Druck gab Saudi-Arabien nach wochenlangen Dementis schließlich die Tötung des 59-Jährigen zu, weist aber weiterhin Vorwürfe zurück, dass die Tat von der saudiarabischen Führung um Kronprinz Mohammed bin Salman angeordnet wurde.

Ankara hat bisher vermieden, dem Kronprinzen direkt die Schuld zu geben, doch veröffentlichen türkische Medien laufend Details aus den Ermittlungen, die ihn belasten. Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb am Freitag in der "Washington Post", der Befehl zur Tötung Khashoggi sei "von der obersten Ebene" der saudiarabischen Regierung gekommen. Er glaube aber "nicht eine Sekunde", dass König Salman die Tat angeordnet habe.