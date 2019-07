Schwere gesundheitliche Probleme

Tunesiens 92-jähriger Präsident Essebsi auf der Intensivstation

Tunis (AFP) - Der 92-jährige tunesische Präsident Béji Caïd Essebsi ist wegen schwerer Gesundheitsprobleme in eine Intensivstation gebracht worden. Die Entwicklung sei "ungünstig", sagte Präsidentensohn Hafedh Caïd Essebsi am Donnerstag. Sein Vater sei nach einem Schwächeanfall in die Intensivstation des Militärkrankenhauses in der Hauptstadt Tunis eingeliefert worden.

Tunesiens Präsident Béji Caïd Essebsi © AFP

Präsident Essebsi wurde bereits Ende Juni mehrere Tage im Krankenhaus behandelt. Im April hatte er seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im November erklärt.

Essebsi wurde 2014 bei der ersten demokratischen Wahl Tunesiens zum Staatsoberhaupt gewählt. Nach dem Arabischen Frühling und dem Sturz des langjährigen Machthabers Zine El Abidine Ben Ali 2011 hatte Essebsi die Partei Nidaa Tounès gegründet, an deren Spitze nun sein Sohn Hafedh steht.